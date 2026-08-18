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México

Marina asegura 300 kilos de materiales explosivos en Sinaloa

El aseguramiento ocurre mientras autoridades mantienen desplegados operativos de seguridad en Sinaloa para frenar la violencia causada por Los Chapitos y Los Mayitos.
mar 18 agosto 2026 12:50 PM
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En Sinaloa se libra una guerra entre facciones del Cártel fundado por Ismael Zambada y Joaquín Guzmán Loera. (Fotos: Especiales)

Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y aseguraron 303 artefactos explosivos improvisados y alrededor de 300 kilogramos de material explosivo durante un operativo realizado en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el hallazgo ocurrió en la zona de Agua Verde, donde personal naval desplegó un operativo para asegurar el área y evitar riesgos para la población. El material estaba compuesto por 125 kilogramos de explosivos y 175 kilogramos de emulsión explosiva.

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Ante el riesgo que representaban los artefactos, elementos especializados de la Marina acordonaron el sitio y procedieron a deshabilitarlos directamente en el lugar, mediante un procedimiento controlado.

Con esta intervención se evitó que el material pudiera ser utilizado para provocar ataques o poner en peligro a habitantes de la zona.

El aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas que mantienen las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad en Sinaloa, como parte de los operativos para contener las actividades de grupos delictivos y reforzar la seguridad en distintas regiones del estado.

El reporte oficial señala que las autoridades federales mantienen presencia y vigilancia en la entidad con el objetivo de proteger a la población, reducir riesgos y preservar el Estado de derecho.

La violencia que enfrenta Sinaloa está marcada por la disputa entre Los Chapitos, grupo identificado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y La Mayiza, facción ligada a la estructura que encabezaba Ismael “El Mayo” Zambada.

La pugna se convirtió en una confrontación abierta por el control territorial, las rutas del narcotráfico y el liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa, generando una ola de ataques y enfrentamientos en diferentes municipios del estado.

El conflicto ha obligado a las autoridades federales a mantener un despliegue permanente en Sinaloa, ante la presencia de grupos armados y el uso de vehículos, armas y otros recursos para enfrentar a sus rivales.

La disputa ha dejado impactos en la población civil y ha llevado la confrontación a zonas urbanas y rurales.

En este escenario se produce el aseguramiento de más de 300 artefactos explosivos improvisados y cerca de 300 kilogramos de explosivos en El Rosario, un hallazgo que muestra el nivel de armamento y recursos utilizados en la pugna entre ambas facciones.

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Sinaloa Violencia Atentados con bomba

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