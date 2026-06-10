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México

Roberto Lazzeri es ratificado como embajador para enfrentar el reto de la revisión del T-MEC

El nuevo embajador de México en Estados Unidos aseguró que la relación bilateral es “excelente”.
mié 10 junio 2026 04:11 PM
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Roberto Lazzeri
Roberto Lazzeri viajará los próximos días para representar a México ante Estados Unidos. (FOTO: Cuartoscuro.)

El Congreso de la Unión ratificó este miércoles el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México ante los Estados Unidos.

Lazzeri Montaño, exdirector general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), rindió protesta de inmediato. Minutos antes declaró ante los legisladores que asumía "el respeto irrestricto de la soberanía como mi primera y principal responsabilidad".

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La Comisión Permanente aprobó la designación del nuevo embajador con 27 votos, de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), con el rechazo, con ocho votos, de Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).

Los legisladores también avalaron, con 35 votos, el nombramiento de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos, así como Representante Permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

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Asimismo se autorizó con 35 votos el nombramiento de Pedro Blanco Pérez, como embajador ante la República de la India y de obtener el beneplácito, también representante ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y Nepal.

El nuevo embajador ya ha dado resultados

Lazzeri sustituyó a Esteban Moctezuma como representante mexicano ante Estados Unidos, nación que ya dio su beneplácito para la designación.

Al frente de esa embajada el nuevo representante enfrentará el reto de la revisión del T-MEC, y proteger a los connacionales que radican en Estados Unidos, que ya se estiman en 38 millones, de los cuales 34 millones tienen condición migratoria regular o incluso la ciudadanía estadounidense.

Lazzeri cuenta “con experiencia directa en Washington antes de su nombramiento”, pues desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó la estrategia financiera internacional y tuvo resultados “de alto nivel”, destacó al presentar el dictamen correspondiente, el senador morenista Alejandro Murat.

Lazzeri representó a México ante Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el G-20, el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); además fungió como interlocutor técnico ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado, refirió Murat.

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“Su fortaleza radica en que no arriba a aprender la relación bilateral, sino a conducirla desde el conocimiento efectivo de los expedientes de las contrapartes y de los márgenes reales de la interlocución”.

“La agenda en México y Estados Unidos en el 2026 no admite improvisaciones. Exige comprensión integral del comercio, del TMEC, de la seguridad financiera, remesas, inversión extranjera, y energía, aviación, coordinación regulatoria, diálogo con la comunidad financiera, y seguimiento puntual en el entorno institucional y legislativo y legislativo estadounidense. Su perfil propuesto responde precisamente esas necesidades”, agregó.

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Previo a la aprobación del dictamen con la ratificación de la propuesta hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum, Lazzeri compareció ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso.

Ante la Comisión el nuevo embajador aseguró que la relación bilateral es “excelente” y se basa en los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y una cooperación sin subordinación.

“De estos cuatro principios, asumo el respeto irrestricto de la soberanía como mi primera y principal responsabilidad. Toda gestión, toda negociación, toda interlocución que conduzca esta representación, se medirán antes que, por cualquier otra cosa, por su congruencia con la soberanía nacional”, ofreció como parte de su plan de trabajo.

Según dijo, hoy se vive la mejor relación que ha habido entre ambos países y la muestra es que en los últimos 17 meses ha reducido el flujo migratorio y hay una cooperación institucional que evita la subordinación.

La oposición se divide

Por Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Gibrán Ramírez anunció que su bancada da el beneficio de la duda, pues el perfil de Lazzeri es distinto a los del sexenio pasado.

Por el PAN, Homero Niño de Rivera advirtió que este no es un buen momento para el relevo en la embajada y centró sus argumentos en la petición de Estados Unidos para detener y extraditar a diversos funcionarios y exfuncionarios mexicanos acusados de vínculos con el crimen organizado.

El PRI cuestionó que el nuevo embajador haya expuesto que en este momento las relaciones con Estados Unidos están en la mejor situación de la historia cuando no es así.

Carece de expertise diplomática pues lo suyo es lo financiero, cuestionó el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien cuestionó que no hay esa buena relación, pues Estados Unidos ha endurecido su política anti inmigrante, amaga con cerrar consulados mexicanos y se ha recortado el recurso a la protección consular de los connacionales.

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Embajada de Estados Unidos Secretaría de Relaciones Exteriores T-MEC Revisión T-MEC 2026

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