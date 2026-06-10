Roberto Lazzeri es ratificado como embajador para enfrentar el reto de la revisión del T-MEC

“Su fortaleza radica en que no arriba a aprender la relación bilateral, sino a conducirla desde el conocimiento efectivo de los expedientes de las contrapartes y de los márgenes reales de la interlocución”.
“La agenda en México y Estados Unidos en el 2026 no admite improvisaciones. Exige comprensión integral del comercio, del TMEC, de la seguridad financiera, remesas, inversión extranjera, y energía, aviación, coordinación regulatoria, diálogo con la comunidad financiera, y seguimiento puntual en el entorno institucional y legislativo y legislativo estadounidense. Su perfil propuesto responde precisamente esas necesidades”, agregó.
Previo a la aprobación del dictamen con la ratificación de la propuesta hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum, Lazzeri compareció ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso.
Ante la Comisión el nuevo embajador aseguró que la relación bilateral es “excelente” y se basa en los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y una cooperación sin subordinación.
“De estos cuatro principios, asumo el respeto irrestricto de la soberanía como mi primera y principal responsabilidad. Toda gestión, toda negociación, toda interlocución que conduzca esta representación, se medirán antes que, por cualquier otra cosa, por su congruencia con la soberanía nacional”, ofreció como parte de su plan de trabajo.
Según dijo, hoy se vive la mejor relación que ha habido entre ambos países y la muestra es que en los últimos 17 meses ha reducido el flujo migratorio y hay una cooperación institucional que evita la subordinación.
La oposición se divide
Por Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Gibrán Ramírez anunció que su bancada da el beneficio de la duda, pues el perfil de Lazzeri es distinto a los del sexenio pasado.
Por el PAN, Homero Niño de Rivera advirtió que este no es un buen momento para el relevo en la embajada y centró sus argumentos en la petición de Estados Unidos para detener y extraditar a diversos funcionarios y exfuncionarios mexicanos acusados de vínculos con el crimen organizado.
El PRI cuestionó que el nuevo embajador haya expuesto que en este momento las relaciones con Estados Unidos están en la mejor situación de la historia cuando no es así.
Carece de expertise diplomática pues lo suyo es lo financiero, cuestionó el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien cuestionó que no hay esa buena relación, pues Estados Unidos ha endurecido su política anti inmigrante, amaga con cerrar consulados mexicanos y se ha recortado el recurso a la protección consular de los connacionales.