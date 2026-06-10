Roberto Lazzeri es ratificado como embajador para enfrentar el reto de la revisión del T-MEC

La Comisión Permanente aprobó la designación del nuevo embajador con 27 votos, de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), con el rechazo, con ocho votos, de Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).

Los legisladores también avalaron, con 35 votos, el nombramiento de Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos, así como Representante Permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Asimismo se autorizó con 35 votos el nombramiento de Pedro Blanco Pérez, como embajador ante la República de la India y de obtener el beneplácito, también representante ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y Nepal.

El nuevo embajador ya ha dado resultados

Lazzeri sustituyó a Esteban Moctezuma como representante mexicano ante Estados Unidos, nación que ya dio su beneplácito para la designación.

Al frente de esa embajada el nuevo representante enfrentará el reto de la revisión del T-MEC, y proteger a los connacionales que radican en Estados Unidos, que ya se estiman en 38 millones, de los cuales 34 millones tienen condición migratoria regular o incluso la ciudadanía estadounidense.

Lazzeri cuenta “con experiencia directa en Washington antes de su nombramiento”, pues desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó la estrategia financiera internacional y tuvo resultados “de alto nivel”, destacó al presentar el dictamen correspondiente, el senador morenista Alejandro Murat.

Lazzeri representó a México ante Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el G-20, el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); además fungió como interlocutor técnico ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado, refirió Murat.