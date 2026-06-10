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México

Guía actualizada de qué puedes y qué no ingresar a los estadios mundialistas

Apenas el pasado 2 de junio la FIFA ajustó sus reglas para introducir cambios sobre lo permitido y no en los estadios. Aquí te decimos cuáles.
mié 10 junio 2026 08:30 PM
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El Mundial 2026 abre una nueva batalla en México: el imperio de los refrescos contra la industria del wellness
El 23% de los consumidores en México gastarán dinero para comprar alimentos y bebidas para disfrutar los partidos del Mundial 2026. (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

¿Qué llevar y qué no al Estadio durante los juegos del Mundial? La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) tiene un “Código de Conducta de Estadio” que clasifica 19 objetos prohibidos, limita el ingreso de casi todos los alimentos y bebidas, así como las porciones.

Esta es la lista definitiva de la FIFA que permitirá una experiencia mundialista sin problemas, pues se negará el acceso a quien insista en introducir alimentos, bebidas u objetos restringidos, o en todo caso éstos deberán dejarse fuera del Estadio.

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En las reglas vigentes desde el 2 de junio pasado la FIFA fijó 19 tipos de “artículos prohibidos”; cuatro tipos de restricciones a alimentos y bebidas; delimitó cuatro reglas respecto a banderas y propaganda que no se admitirán y detalló ocho tipos de equipos electrónicos que no entrarán a los estadios mundialistas.

Sí estará permitido el ingreso de botellas reutilizables de agua, pero exclusivamente de plástico suave. Ningún plástico duro o quebradizo y totalmente prohibido el vidrio, todo esto por razones de seguridad.

La minibotella de plástico suave permitida no deberá superar los 100 mililitros de líquido; el envase deberá estar sellado y no deberá contener alcohol. Esa cantidad es mucho menos de lo que contiene una botella de agua para bebé.

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No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, ni alimentos, pues ese tipo de productos se venderán adentro y habrá zonas limitadas para su consumo.

Solo por prescripción médica comprobable por escrito en español, inglés o francés, podría permitirse más líquido o alimento, siempre limitado.

En cuanto a las bolsas para llevar por ejemplo ropa o el celular, cargador u objetos personales, todas deberán de ser de plástico transparente de máximo 30 x 15 centímetros.

Carteras o bolsos de mano permitidos serán sólo de 11 x 16.5 centímetros y éstos pueden ser de material no transparente.

Están permitidos celulares pero vetadas las cámaras o equipo de TV, audio o video.

Se asegura que todos los objetos serán revisados en los filtros de acceso y se prohibirá lo que se considere de riesgo, aunque no se haya especificado en la lista de la FIFA.

No se permitirá el ingreso de todo lo que se considere que “pueda comprometer la seguridad pública, causar molestias y/o dañar la reputación de la competición”.

Estas son a detalle las restricciones de la FIFA:

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 FIFA Ciudad de México

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