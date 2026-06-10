Guía actualizada de qué puedes y qué no ingresar a los estadios mundialistas

No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, ni alimentos, pues ese tipo de productos se venderán adentro y habrá zonas limitadas para su consumo.

Solo por prescripción médica comprobable por escrito en español, inglés o francés, podría permitirse más líquido o alimento, siempre limitado.

En cuanto a las bolsas para llevar por ejemplo ropa o el celular, cargador u objetos personales, todas deberán de ser de plástico transparente de máximo 30 x 15 centímetros.

Carteras o bolsos de mano permitidos serán sólo de 11 x 16.5 centímetros y éstos pueden ser de material no transparente.

Están permitidos celulares pero vetadas las cámaras o equipo de TV, audio o video.

Se asegura que todos los objetos serán revisados en los filtros de acceso y se prohibirá lo que se considere de riesgo, aunque no se haya especificado en la lista de la FIFA.

No se permitirá el ingreso de todo lo que se considere que “pueda comprometer la seguridad pública, causar molestias y/o dañar la reputación de la competición”.

Estas son a detalle las restricciones de la FIFA:

