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México

Lluvias provocan inundaciones y caída de árboles en alcaldías de la CDMX

Ante la persistencia de las lluvias, autoridades activaron la Alerta Naranja para las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
dom 12 julio 2026 07:48 PM
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Lluvias Ciudad
Autoridades pidieron a los capitalinos seguir las recomendaciones para evitar percances por las lluvias. (Foto: Estrella Josento/Cuartoscuro )

Las fuertes lluvias de este domingo provocaron encharcamientos en diversos puntos de la Ciudad de México y comenzaron a afectar la movilidad en varias vialidades. Entre las zonas con anegaciones se encuentran Avenida Xochimilco, Viaducto, Prolongación División del Norte, Avenida de las Culturas, Avenida Tláhuac, Periférico Oriente y Avenida Instituto Politécnico Nacional.

En la alcaldía Xochimilco también se reportó la caída de dos árboles y una rama de gran tamaño, mientras que la Línea 3 del Metro registró avance lento debido a las condiciones climáticas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y la noche, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

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Ante la persistencia de las lluvias, la autoridad activó la Alerta Naranja para las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En esas demarcaciones se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo, entre las 16:35 y las 22:00 horas de este domingo.

Asimismo, la dependencia mantiene la Alerta Amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo durante el mismo periodo.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, portar paraguas o impermeable, evitar arrojar basura o grasas al drenaje y mantener limpias las coladeras para facilitar el desalojo del agua.

La autoridad también pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales ante la continuidad de las lluvias en la Ciudad de México.

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