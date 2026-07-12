Lluvias provocan inundaciones y caída de árboles en alcaldías de la CDMX

Las fuertes lluvias de este domingo provocaron encharcamientos en diversos puntos de la Ciudad de México y comenzaron a afectar la movilidad en varias vialidades. Entre las zonas con anegaciones se encuentran Avenida Xochimilco, Viaducto, Prolongación División del Norte, Avenida de las Culturas, Avenida Tláhuac, Periférico Oriente y Avenida Instituto Politécnico Nacional.

En la alcaldía Xochimilco también se reportó la caída de dos árboles y una rama de gran tamaño, mientras que la Línea 3 del Metro registró avance lento debido a las condiciones climáticas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y la noche, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.