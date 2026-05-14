Sheinbaum aseguró que la economía mexicana se fortalece con inversión pública y privada, así como con coordinación con el sector empresarial.

Aseguró que la inflación ha bajado y que la estrategia energética cuenta con estabilidad frente a la escasez global de petróleo. Indicó que México produce y transforma su propio petróleo, lo que protege al país de crisis que afectan a otras naciones.

"Hoy hay países como Corea que tienen desabasto de petróleo. Nosotros diseñamos un programa para producir el petróleo que consumimos y si hay un poco más, que se exporte; es la soberanía energética. No tenemos desabasto de petróleo gracias a que lo producimos y a la relación comercial que existe con Estados Unidos”, dijo.

“Nosotros, bajo esa circunstancia estamos desarrollando una economía fuerte”, agregó.

Sheinbaum destacó que la tasa de interés (interbancaria) bajó a 6.5%, y que la inflación se ha reducido.

La presidenta aceptó que sí hace falta más inversión privada, pero ya está llegando; sobre la inversión pública se notará mucho más en el segundo semestre tras la aprobación de las bases jurídicas que se aprobaron sobre las inversiones mixtas.

“Vamos bien. Yo trabajo todos los días confiada en que la economía de México está bien; vean que el peso está hoy en 17.22 con una tasa del 6.5%. Y esta calificadora que hace una perspectiva negativa, le vamos a dar la vuelta para que vea que se equivocó”, aseguró.