Cuarto y último minero atrapado en Sinaloa es hallado sin vida

"El Comando Unificado que encabeza las labores de búsqueda en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, informa que el día de hoy 2:15 hora del Pacífico (3:15 hora del centro) fue localizado sin vida el minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años y originario de Zimapán, Hidalgo”, señala el comunicado.

El encuentro con el minero se da luego de 33 días de operaciones tras el accidente registrado el 25 de marzo pasado. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya fue notificada para que se inicien los protocolos de recuperación del cuerpo.

"En el sitio, los equipos especializados de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el proceso, de acuerdo con los procedimientos técnico-jurídicos requeridos", agrega.

El gobierno federal detalló que acompañará a la familia del minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz.

"Tras el hallazgo del último minero, el Gobierno de México y las autoridades locales mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante este proceso. Esta labor de atención directa y solidaria continúa siendo supervisada de manera personal por la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa", abundó.