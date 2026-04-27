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México

Cuarto y último minero atrapado en Sinaloa es hallado sin vida

El encuentro con el minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz se da luego de 33 días de operaciones tras el accidente registrado el 25 de marzo pasado.
lun 27 abril 2026 07:53 AM
Santa Fe Rescate Minero
Al momento del derrumbe, 25 mineros laboraban en el yacimiento. Solo 21 lograron salir a tiempo y cuatro quedaron atrapados en la mina. (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)

Luego de 33 días de labores de búsqueda en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, el minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, fue encontrado sin vida.

El hallazgo se hizo este lunes a las 3:15 horas, de acuerdo con un comunicado conjunto de las autoridades federales y las de Sinaloa.

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"El Comando Unificado que encabeza las labores de búsqueda en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, informa que el día de hoy 2:15 hora del Pacífico (3:15 hora del centro) fue localizado sin vida el minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años y originario de Zimapán, Hidalgo”, señala el comunicado.

El encuentro con el minero se da luego de 33 días de operaciones tras el accidente registrado el 25 de marzo pasado. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya fue notificada para que se inicien los protocolos de recuperación del cuerpo.

"En el sitio, los equipos especializados de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el proceso, de acuerdo con los procedimientos técnico-jurídicos requeridos", agrega.

El gobierno federal detalló que acompañará a la familia del minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz.

"Tras el hallazgo del último minero, el Gobierno de México y las autoridades locales mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante este proceso. Esta labor de atención directa y solidaria continúa siendo supervisada de manera personal por la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa", abundó.

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El pasado 25 de marzo, una presa de jales colapsó al interior de la mina e inundó las galerías subterráneas. Al momento del derrumbe, 25 mineros laboraban en el yacimiento. Solo 21 lograron salir a tiempo y cuatro quedaron atrapados en la mina.

Las autoridades iniciaron el rescate de los mineros con un equipo de más de 300 personas, integrado por elementos de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad federal, el Ejército, la Marina, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Sinaloa.

En las primeras dos semanas encontraron con vida a los mineros José Alejandro Cástulo Colín y Francisco Zapata Nájera. Un tercero minero, identificado como Abraham Aguilera Aguilera, fue hallado sin vida.

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Sinaloa Minería

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