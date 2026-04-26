Iglesia católica exige justicia y políticas públicas tras ataque en Teotihuacán

La iglesia católica exigió este domingo políticas públicas enfocadas en la protección de la vida, la familia y el bienestar emocional de los ciudadanos, tras una serie de incidentes violentos ocurridos en diversas partes del país, como el tiroteo en Teotihuacán, un feminicidio en la Ciudad de México y el asesinato de dos maestras en Michoacán.
En su editorial semanal Desde la Fe, la iglesia destacó que la violencia no puede combatirse solo con medidas punitivas. Aseguró que es necesario un enfoque integral que favorezca la prevención, el fortalecimiento de los vínculos familiares y la creación de una cultura de cuidado en la sociedad.