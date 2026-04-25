El saldo de 10 años de lucha ambiental: 199 defensores fueron asesinados en México

Denunciaron que no existe suficiente información pública ni mecanismos efectivos de participación en su construcción, a pesar de que los avances deben presentarse en la COP4.

"La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que se celebra del 21 al 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas, abre un momento especialmente valioso para colocar en la agenda pública una discusión de fondo: ¿cómo traducir los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en herramientas efectivas de rendición de cuentas climática y ambiental?", apuntaron las organizaciones de conforman la alianza.

Estas organizaciones subrayaron que la implementación del acuerdo requiere acciones concretas como la armonización de leyes, el fortalecimiento institucional y la creación de mecanismos de protección para personas defensoras, además de garantizar una participación “significativa y directa del público” en la toma de decisiones.

Ante ello, informaron que desde la sociedad civil se impulsa la construcción colectiva de una agenda de información pública ambiental para contribuir al cumplimiento de la NDC 3.0 de México.

"Este proceso busca identificar y ordenar la información necesaria, sus contenidos, periodicidad, formatos y estándares, para que el seguimiento de los compromisos climáticos sea público, comparable y evaluable", apuntaron.

Detallaron que la Iniciativa de Acceso México está integrado por organizaciones de la sociedad civil con experiencia técnica, trabajo territorial y trayectoria en temas ambientales, de transparencia y participación social, por lo que su aporte consiste en poner en común conocimientos, experiencias y capacidades para construir, priorizar e integrar una agenda plural y útil, abierta al diálogo con las autoridades responsables de la política climática y ambiental, así como con otros actores relevantes.

"La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú abre un momento especialmente valioso para colocar en la agenda pública una discusión de fondo: ¿cómo traducir los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en herramientas efectivas de rendición de cuentas climática y ambiental?", apuntaron.

En el marco de la COP4 del Acuerdo de Escazú, la Procuradora Ambiental de México, Jefa de la Delegación de México en esta Conferencia, se reúne con integrantes de la sociedad civil de nuestro país, incluyendo a los representantes del CEMDA. pic.twitter.com/RZKxFOKQ2M — CEMDA (@CEMDA) April 21, 2026

México acude a la COP4 y reafirma compromisos ambientales internacionales

Desde el gobierno federal, autoridades reiteran su compromiso con el Acuerdo de Escazú. Fue durante la COP4 que la titular de la Profepa destacó que este trato representa más que un instrumento legal.

“Este Acuerdo no era solo un tratado jurídico, sino un compromiso de democracia ambiental, una declaración de que ningún desarrollo puede ser sostenible si se construye sobre el silencio de las comunidades, el miedo de los defensores o la opacidad de la información”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que el acuerdo es “una herramienta viva para pasar a la práctica, un instrumento de transformación profunda”, y reiteró que el acceso a la información, la participación pública y la protección a defensores “no son concesiones, son derechos”.

Así, a cinco años de la entrada en vigor, el Acuerdo de Escazú se mantiene como un marco clave para garantizar derechos ambientales en América Latina; sin embargo, en México persisten retos significativos en su implementación efectiva, pues a violencia contra personas defensoras, la falta de mecanismos claros de participación y la limitada coordinación institucional continúan siendo obstáculos para traducir los compromisos internacionales en resultados tangibles.

🧵 En la COP4 del Acuerdo de Escazú, la delegada de México, @mariana_boy, compartió avances en la construcción del Plan Nacional de Implementación, instrumento para garantizar derechos ambientales desde una visión soberana y alineada a las prioridades nacionales.



🌎México fue… pic.twitter.com/hPTsWKoUMT — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) April 23, 2026

En este marco, la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) que inició este 21 de abril y concluye el próximo 24, reúne a los Estados firmantes para evaluar avances, acordar lineamientos y fortalecer la implementación del tratado.

Esta edición se centrará en definir mecanismos más efectivos de cumplimiento, participación social y protección de derechos en la región.

"Con el Acuerdo de Escazú no solo firmamos un tratado jurídico, sino que un compromiso de democracia ambiental y una declaración de que ningún desarrollo puede ser sostenible si se construye sobre el silencio de las comunidades, el miedo de las personas defensoras o la opacidad de la información. Hoy con 19 Estados Partes el Acuerdo es una herramienta viva de transformación profunda”, declaró este miércoles Mariana Boy Tamborrell al participar en la COP4.