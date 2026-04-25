Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El saldo de 10 años de lucha ambiental: 199 defensores fueron asesinados en México

A cinco años del Acuerdo de Escazú y en el marco de la COP4, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que persisten riesgos y rezagos en la protección de personas defensoras ambientales en México.
sáb 25 abril 2026 07:00 AM
riesgos ambientalistas mexico
El Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno sigue siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en nuestro país, denunció la CEMDA recientemente. (Foto: Oceana/ Félix Márquez )

México es un país letal para quiénes se atreven a defender el agua, los bosques, el mar. Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reveló que entre 2015 y 2025 fueron asesinadas 199 personas defensoras del medio ambiente en México, mientras que solo en 2025 se documentaron 10 homicidios de defensores y 135 agresiones, que incluyeron amenazas, intimidaciones, criminalización y violencia física.

Ante este escenario y en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, así como de la Cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) que se llevó a cabo en Nassau, Bahamas, y en la que participó Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente (Profepa), organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para expresar su preocupación por la ausencia de una hoja de ruta clara para implementar el Acuerdo de Escazú en el país.

Publicidad
Eventos de agresión y agresiones letales en la última década (tabla).jpeg
Al presentar la edición número 12 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, el CEMDA informó en conferencia de prensa que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas (CEMDA)

A cinco años de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, México enfrenta una deuda estructural en materia de seguridad y justicia para las personas defensoras del medio ambiente, en un contexto marcado por violencia, falta de transparencia y avances limitados en la implementación del tratado regional.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, adoptado por México desde 2021, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, y que además establece obligaciones específicas para proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

De acuerdo con Greenpeace México, el país sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer la defensa ambiental y advirtió que, pese a la ratificación del acuerdo de Escazú en 2021, la actividad de defensa ambiental “continúa siendo una labor de alto riesgo”.

Lee más:

América Latina celebra este jueves, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer pacto ambiental de la región, que ratificaron 12 países, y un acuerdo pionero en el mundo por ser el primero que protege a los activistas ambientales.
Internacional

El Acuerdo de Escazú, el pacto medioambiental latinoamericano, entra en vigor

Ante ello, Aleira Lara, directora ejecutiva de la organización, urgió a las autoridades a cumplir con los compromisos internacionales.

“Urgimos a las autoridades a llevar a la práctica los estatutos incluidos en el acuerdo que ratificó y que además brinde justicia a las familias de las personas defensoras asesinadas en el país”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre los intereses económicos que rodean los conflictos ambientales. “Permitir la continuación del modelo extractivista, contaminante, devastador, que pone intereses económicos por encima de la protección de nuestro entorno y de los derechos humanos no es una opción congruente con los compromisos del gobierno actual”, apuntó.

Falta de ruta clara y participación

Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Iniciativa de Acceso México, entre ellas, CEMDA, CartoCrítica, Engenera y Reforestemos México, expresaron también su preocupación por la ausencia de una hoja de ruta clara para implementar el Acuerdo de Escazú en el país.

Publicidad

Denunciaron que no existe suficiente información pública ni mecanismos efectivos de participación en su construcción, a pesar de que los avances deben presentarse en la COP4.

"La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que se celebra del 21 al 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas, abre un momento especialmente valioso para colocar en la agenda pública una discusión de fondo: ¿cómo traducir los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en herramientas efectivas de rendición de cuentas climática y ambiental?", apuntaron las organizaciones de conforman la alianza.

Estas organizaciones subrayaron que la implementación del acuerdo requiere acciones concretas como la armonización de leyes, el fortalecimiento institucional y la creación de mecanismos de protección para personas defensoras, además de garantizar una participación “significativa y directa del público” en la toma de decisiones.

Ante ello, informaron que desde la sociedad civil se impulsa la construcción colectiva de una agenda de información pública ambiental para contribuir al cumplimiento de la NDC 3.0 de México.

"Este proceso busca identificar y ordenar la información necesaria, sus contenidos, periodicidad, formatos y estándares, para que el seguimiento de los compromisos climáticos sea público, comparable y evaluable", apuntaron.

Detallaron que la Iniciativa de Acceso México está integrado por organizaciones de la sociedad civil con experiencia técnica, trabajo territorial y trayectoria en temas ambientales, de transparencia y participación social, por lo que su aporte consiste en poner en común conocimientos, experiencias y capacidades para construir, priorizar e integrar una agenda plural y útil, abierta al diálogo con las autoridades responsables de la política climática y ambiental, así como con otros actores relevantes.

"La Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú abre un momento especialmente valioso para colocar en la agenda pública una discusión de fondo: ¿cómo traducir los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en herramientas efectivas de rendición de cuentas climática y ambiental?", apuntaron.

México acude a la COP4 y reafirma compromisos ambientales internacionales

Desde el gobierno federal, autoridades reiteran su compromiso con el Acuerdo de Escazú. Fue durante la COP4 que la titular de la Profepa destacó que este trato representa más que un instrumento legal.

“Este Acuerdo no era solo un tratado jurídico, sino un compromiso de democracia ambiental, una declaración de que ningún desarrollo puede ser sostenible si se construye sobre el silencio de las comunidades, el miedo de los defensores o la opacidad de la información”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que el acuerdo es “una herramienta viva para pasar a la práctica, un instrumento de transformación profunda”, y reiteró que el acceso a la información, la participación pública y la protección a defensores “no son concesiones, son derechos”.

Así, a cinco años de la entrada en vigor, el Acuerdo de Escazú se mantiene como un marco clave para garantizar derechos ambientales en América Latina; sin embargo, en México persisten retos significativos en su implementación efectiva, pues a violencia contra personas defensoras, la falta de mecanismos claros de participación y la limitada coordinación institucional continúan siendo obstáculos para traducir los compromisos internacionales en resultados tangibles.

En este marco, la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) que inició este 21 de abril y concluye el próximo 24, reúne a los Estados firmantes para evaluar avances, acordar lineamientos y fortalecer la implementación del tratado.

Esta edición se centrará en definir mecanismos más efectivos de cumplimiento, participación social y protección de derechos en la región.

"Con el Acuerdo de Escazú no solo firmamos un tratado jurídico, sino que un compromiso de democracia ambiental y una declaración de que ningún desarrollo puede ser sostenible si se construye sobre el silencio de las comunidades, el miedo de las personas defensoras o la opacidad de la información. Hoy con 19 Estados Partes el Acuerdo es una herramienta viva de transformación profunda”, declaró este miércoles Mariana Boy Tamborrell al participar en la COP4.

Publicidad

Tags

Medio ambiente Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad