Tribunal de Disciplina instala Visitaduría regional, parte del plan anticorrupción del nuevo Poder Judicial

“Si México recompusiera esta actitud, no habría necesidad de instituciones que nos vigilen para hacer nuestra tareas; no habría necesidad de una institución que a su vez vigile al vigilante”, sostuvo al desear que alguna vez desaparezcan porque ya no haya corrupción.

Ante jueces y magistrados, además del gobernador Julio Menchaca, Aguilar encabezó la instalación, en Pachuca, Hidalgo, de la Visitaduría regional del país para la zona Centro-Bajío, Aguilar destacó: “no venimos aquí para poner un látigo, para asustar, para hacerlos sentirse observados. (sino) que sea un llamado a la conciencia para transformar, para hacer lo que nos toca de la mejor manera posible”.

La Visitaduría, a cargo del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, cubrirá la región Centro-Bajío del país; vigilará y capacitará a los integrantes del PJF de los estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas y Ciudad Reynosa, Tamaulipas.

Esta es, se destacó, parte de la estrategia de la nueva Corte, el TDJ y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) para acercar la justicia pero también la capacitación y vigilancia del desempeño de los juzgadores.

En su mensaje, el magistrado del TDJ, Rufino De León H Tovar, dijo que este tipo de Visitadurías son “un paso hacia una justicia más fuerte y más cercana”.

“La Visitaduría Regional será un punto de contacto para la ciudadanía y a su vez un medio de apoyo para las y los juzgadores de estas entidades y coadyuvará en la función verificadora, para que quienes integran los juzgados, los tribunales y los centros de administración de Justicia actúen con independencia, con ética y con profundo respeto a la ley. La tarea será compleja, pero es indispensable. Es un paso hacia una justicia más fuerte y más cercana”, declaró.

La magistrada del TDJ Celia Maya planteó que a través de las Visitadurías se busca “dejar sólidamente cimentada la práctica de una nueva cultura de evaluación”, además de que permitirá detectar fallas y establecer sanciones a quienes incurren en violaciones a la legalidad.

Recordó que el TDJ reemplazó al Consejo de la Judicatura Federal, mismo que tuvo “desviaciones funcionales”.

Mientras, la magistrada del OAJ, Catalina Ramirez, presidenta de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales, indicó que con la Visitaduría Regional se marca”el inicio de una nueva forma de entender, de acompañar y de fortalecer la justicia”.

“No es solamente un evento institucional, es una señal clara de que el PJF está evolucionando, está transformándose y sobre todo está escuchando. Hoy nos encontramos en una etapa distinta, una etapa en la que la justicia no puede medirse únicamente por la cantidad de asuntos resueltos, sino por la calidad de las decisiones, por la cercanía, por las personas y por la confianza que logramos generar en la sociedad”.

Se avanzará, sostuvo, en “una justicia que no sea distante, una justicia que no sea rígida, una justicia que no sea indiferente, sino una justicia que escuche, que entienda y actúe por honestidad, con ética, con responsabilidad de compromiso con el pueblo”.