Familiares y amigos realizan 'anticoncierto' por muerte de fotoperiodista en AXE Ceremonia

El 'anticoncierto¡ contó con la participación solidaria de varios músicos, como Musas Sonideras, Nidia Barajas, El Carbajal, César Barrera, A la Deriva, GlassGlassGlass, Frecuencia Visceral, El Dorador, Opulencia Rebelde, Muchacho de los Ojos Tristes, Gustavo Castellanos Experience, entre otros.
El 5 de abril de 2025, una estructura metálica que sostenida por una grúa cayó sobre los fotoperiodistas tras una ráfaga de viento. Los jóvenes, de 26 y 28 años, fueron trasladados a un hospital donde murieron.
A un año de este suceso, el proceso legal por el delito de doble homicidio culposo sigue detenido, ya que la audiencia no se ha llevado a cabo debido a diversos recursos legales interpuestos.
En una conferencia del 23 de marzo pasado, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, señaló que ya se cuentan con los elementos para imputar a las empresas por los homicidios dolosos de los fotoperiodistas. Sin embargo, no se ha hecho aún, dijo, porque los familiares de Berenice Giles Rivera buscan que se agreguen otras empresas más.