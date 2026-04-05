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México

Familiares y amigos realizan 'anticoncierto' por muerte de fotoperiodista en AXE Ceremonia

A un año de la tragedia en el festival AXE Ceremonia, familiares y amigos de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas exigen justicia. 
dom 05 abril 2026 08:07 PM
Anticoncierto Parque Bicentenario
A un año del fallecimiento de los fotógrafos Bere y Miguel tras la caída de una estructura metálica decorativa en el en Festival Axe Ceremonia, el colectivo "Hoy Somos Todo Por Miguel", integrado por familiares y amigos de Miguel Hernández, leyeron un manifiesto para exigir justicia durante un Anticoncierto realizado afuera del Parque Bicentenario. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

A un año del fallecimiento de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes perdieron la vida tras el colapso de una estructura metálica en el festival musical AXE Ceremonia, familiares, amigos y activistas realizaron un “anticoncierto” para exigir justicia.

Este evento, que tuvo lugar afuera del Parque Bicentenario, también fue un homenaje a las víctimas. “No fue coincidencia, fue negligencia”, denunciaba una lona que colocaron en el templete.

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Los padres de los fotoperiodistas expresaron su enojo por la falta de avances en la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México , pues señalaron que el caso está “estancado”. Además, acusaron que el día del festival AXE Ceremonia no se priorizó la seguridad de los asistentes .

“Mi hijo no murió por una casualidad. No fue un accidente inevitable. Miguel murió porque alguien decidió que la seguridad podía esperar, porque alguien pensó que nada iba a pasar, porque privilegió el dinero antes que la vida”, señaló Graciela Hernández, madre de Miguel Ángel Rojas.

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Por su parte, Diana Rojas, hermana del fotoperiodista, compartió que el último día que vio a su hermano con vida lo encontró dormido en su cuarto, pero no lo despertó porque él había tenido una semana “muy cansada”.

"Les juro que en ese momento sentí muchas ganas de abrazarlo, algo que era raro porque aunque él y yo nos queríamos mucho, éramos hermanos de esos que como que no hay contacto físico para demostrarse amor", declaró.

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El 'anticoncierto¡ contó con la participación solidaria de varios músicos, como Musas Sonideras, Nidia Barajas, El Carbajal, César Barrera, A la Deriva, GlassGlassGlass, Frecuencia Visceral, El Dorador, Opulencia Rebelde, Muchacho de los Ojos Tristes, Gustavo Castellanos Experience, entre otros.

El 5 de abril de 2025, una estructura metálica que sostenida por una grúa cayó sobre los fotoperiodistas tras una ráfaga de viento. Los jóvenes, de 26 y 28 años, fueron trasladados a un hospital donde murieron.

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A un año de este suceso, el proceso legal por el delito de doble homicidio culposo sigue detenido, ya que la audiencia no se ha llevado a cabo debido a diversos recursos legales interpuestos.

En una conferencia del 23 de marzo pasado, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, señaló que ya se cuentan con los elementos para imputar a las empresas por los homicidios dolosos de los fotoperiodistas. Sin embargo, no se ha hecho aún, dijo, porque los familiares de Berenice Giles Rivera buscan que se agreguen otras empresas más.

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Conciertos Protesta Ceremonia

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