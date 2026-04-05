Familiares y amigos realizan 'anticoncierto' por muerte de fotoperiodista en AXE Ceremonia

Los padres de los fotoperiodistas expresaron su enojo por la falta de avances en la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México , pues señalaron que el caso está “estancado”. Además, acusaron que el día del festival AXE Ceremonia no se priorizó la seguridad de los asistentes .

“Mi hijo no murió por una casualidad. No fue un accidente inevitable. Miguel murió porque alguien decidió que la seguridad podía esperar, porque alguien pensó que nada iba a pasar, porque privilegió el dinero antes que la vida”, señaló Graciela Hernández, madre de Miguel Ángel Rojas.

Por su parte, Diana Rojas, hermana del fotoperiodista, compartió que el último día que vio a su hermano con vida lo encontró dormido en su cuarto, pero no lo despertó porque él había tenido una semana “muy cansada”.

"Les juro que en ese momento sentí muchas ganas de abrazarlo, algo que era raro porque aunque él y yo nos queríamos mucho, éramos hermanos de esos que como que no hay contacto físico para demostrarse amor", declaró.