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México

Claudia Zavala: "Ningún consejero o consejera puede ser perseguido por la forma de votar"

A unos días de terminar su cargo como consejera electoral, Claudia Zavala afirma que el INE solventó dificultades gracias a la experiencia acumulada y la formación especializada del personal.
lun 30 marzo 2026 05:15 AM
Claudia Zavala Pérez, consejera saliente del INE.
Claudia Zavala Pérez dejará el Consejo General del INE el próximo 3 de abril con un proceso administrativo en su contra en curso. (Foto: Cuartoscuro)

Claudia Zavala Pérez se despide como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) sin poder cerrar totalmente esta etapa profesional.

A la consejera, que deja el cargo junto con Dania Ravel y Jaime Rivera el 3 de abril, le tocó enfrentar el inicio de una tempestad que implicó defender la autonomía del organismo electoral ante los embates que empezaron con la llegada de Morena al poder. Hoy, todavía vive las consecuencias de ello y enfrenta un proceso administrativo por el sentido de su voto respecto a la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Expansión Política, Zavala Pérez hace un balance del ejercicio de su encargo, los avances logrados en los derechos políticos de los ciudadanos, pero también las dificultades que enfrentó el organismo autónomo y cómo escalaron los cuestionamientos hacia él.

“(En 2019) empieza una historia que yo nunca había visto en México en la que hay un ataque frontal a la institución”, cuenta.

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El ataque frontal

Zavala Pérez, quien fue designada en 2017, recuerda que cuando llegó al INE, el organismo era una institución que caminaba por sí misma con modelos establecidos, dentro del parámetro de normalidad y de funcionalidad institucional, pero en 2019 empezaron "grandes cambios".

Cuenta que tuvieron que enfrentar situaciones "que no cabían dentro de lo ordinario”, que comenzaron con la falta de recursos frente a nuevas responsabilidades y el “ataque frontal”, lo que los llevó a litigar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Explica que no es que el INE y su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), no hayan tenido que defender su autonomía ante la Corte, pero comenta que los señalamientos comenzaron a ser cotidianos y con argumentos falsos.

“Yo digo que con premisas falsas porque se comparaba que era un Instituto muy caro y en otros lugares del mundo no, cuando ninguna institución en otras partes del mundo tiene todas atribuciones que se le han dado a esta institución, que se le han agregado y que no tiene un parámetro de comparación”, explica.

Entre otras diferencias con otros órganos electorales del mundo, el INE expide millones de credenciales de elector sin costo para los ciudadanos; monitorea 24/7 todas las estaciones de radio y televisión del país y realiza la fiscalización de miles de candidaturas: solo en 2024 se analizaron a más de 21,000 y en 2025 casi 8,000 aspirantes a juzgadores.

Entramos en una dinámica institucional de falta de recursos frente a nuevas responsabilidades en las que tuvimos que desplegar un litigio frente a esa falta de recursos.
Claudia Zavala, consejera electoral.

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En la última década, el INE sufrió múltiples recortes presupuestales. Para la consejera, es un intento de intervenir o subordinar al organismo.

“¿Cuál es la forma como se puede intentar subordinar a quien no se puede subordinar, que es un órgano autónomo? El presupuesto (…) Y cuando uno o cualquiera de los poderes quiere intervenir en él, lo quiere subordinar, es lo que ha pasado a partir de la disminución presupuestal, aumentan las facultades, pero no se les da (recurso)”, asegura.

Además de los recortes, Zavala recuerda que hubo otros asuntos que se litigaron: “Propuestas de reformas que debilitaban la autonomía del Servicio Profesional Electoral (SPEN), el 'Plan A', el 'Plan B', incluso las reformas se publicaron en la ley, no en la Constitución, se acudió a la Corte y se declararon inválidas estas reformas por inconstitucionales”.

El INE tuvo también que proteger su atribución exclusiva de resguardar los datos del Registro Federal de Electores (RFE) frente al requerimiento de la Secretaría de Gobernación para acceder a ellos a fin de cumplir con su función, también en ley, de dar una identificación a las personas mexicanas.

“En todos estos años hubo un movimiento diferente, fuera del ordinario pero que pudimos solventar yo siempre digo por la experiencia acumulada, por la formación especializada de quienes encabezábamos los trabajos”, sostiene.

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El voto que le valió un proceso

Hasta el fin de su periodo en el INE, la licenciada en Derecho sigue en la defensa jurídica de su atribución de emitir un voto, debido a que ella y cinco consejeros más fueron denunciados por posponer la organización de la revocación de mandato de 2022.

A pesar que el denunciante desistió, el Órgano Interno de Control (OIC) mantiene abierto el proceso y con ello una posible sanción. La aún consejera recuerda que el INE ganó el caso y no debió proseguir, por lo que continuar “es un precedente peligrosísimo para la independencia".

"Lo que se está diciendo es: 'cuidadito porque te puedo perseguir cuando decidas cosas que no le gustan al gobierno en turno. Y eso sí es un pésimo precedente”, dice.

Ningún consejero, ninguna consejera, ningún juez, ninguna jueza puede ser perseguido por la forma como vota.
Claudia Zavala, consejera electoral.

De acuerdo con Zavala, el procedimiento abierto por el OIC del INE es irregular, pues entre sus funciones está el de fiscalizar y sancionar a consejeros y servidores públicos por procedimientos de responsabilidad administrativa, pero no está facultado a ser órgano de control de las decisiones del INE y sus consejeros.

Claudia Zavala Pérez, consejera saliente del INE.
La consejera Claudia Zavala advierte que el caso abierto en su contra es un mal precedente a la independencia del INE. (Foto: Cuartoscuro)

El caso de la OIC contra la consejera se remonta a diciembre de 2021, cuando tras el recorte que la Cámara de Diputados aplicó al INE por 4,913 millones de pesos para 2022, el INE decidió por mayoría de seis votos posponer la organización de la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 23 de diciembre de ese año el entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara, el diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna, denunció penal y administrativamente a los consejeros por su voto, mientras que magistrados electorales les ordenaron proseguir la organización del proceso.

Claudia Zavala Pérez, consejera saliente del INE, marzo 2026.
Zavala fue presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) de 2008 a 2010. (Foto: INE)

El INE por su parte, litigó el recorte ante la SCJN. La Corte dio la razón al INE en el caso de las denuncias contra consejeros, pues determinó que no se puede ejecutar ninguna responsabilidad penal o administrativa contra ellos por sus decisiones.

El año pasado un tribunal administrativo devolvió el caso al OIC, e incluso Gutiérrez Luna se desistió de su denuncia, pero el órgano de control mantiene el caso abierto, lo que provoca que los tres consejeros salientes (Dania Ravel, Jaime Rivera y Zavala) no puedan acceder a sus liquidaciones de ley una vez concluido su periodo.

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La aún consejera señala que esperarán a que el procedimiento continúe y ellos seguirán ejerciendo sus derechos. "Nuestra normativa es clara y entonces hay que seguir el cauce legal. No me gusta futurear ni nada, simplemente es ir ejerciendo tus derechos y ya", afirma.

Aún con el caso pendiente, la consejera dice sentirse tranquila por su trabajo en el INE y por lo que tuvo que sortear en su periodo en el órgano electoral.

Sobre su futuro, comenta que verá a dónde quiere caminar y tiene credenciales para ello. Zavala Pérez fue presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) de 2008 a 2010, directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y secretaria de estudio y cuenta en el mismo órgano jurisdiccional. Además cuenta con formación especializada en carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Señala que le gusta la academia y es uno de los lugares donde puede trabajar por el impedimento de dos años para desempeñarse en algunos de los poderes del país, pero confía en que estará donde tiene que estar.

"No no soy de las que programe mucho el futuro porque la vida me ha enseñado que te coloca donde tienes que estar", asegura.

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Austeridad republicana INE Congreso Mexicano AMLO Reforma electoral

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