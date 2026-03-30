Claudia Zavala: "Ningún consejero o consejera puede ser perseguido por la forma de votar"

El ataque frontal

Zavala Pérez, quien fue designada en 2017, recuerda que cuando llegó al INE, el organismo era una institución que caminaba por sí misma con modelos establecidos, dentro del parámetro de normalidad y de funcionalidad institucional, pero en 2019 empezaron "grandes cambios".

Cuenta que tuvieron que enfrentar situaciones "que no cabían dentro de lo ordinario”, que comenzaron con la falta de recursos frente a nuevas responsabilidades y el “ataque frontal”, lo que los llevó a litigar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Explica que no es que el INE y su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), no hayan tenido que defender su autonomía ante la Corte, pero comenta que los señalamientos comenzaron a ser cotidianos y con argumentos falsos.

“Yo digo que con premisas falsas porque se comparaba que era un Instituto muy caro y en otros lugares del mundo no, cuando ninguna institución en otras partes del mundo tiene todas atribuciones que se le han dado a esta institución, que se le han agregado y que no tiene un parámetro de comparación”, explica.

Entre otras diferencias con otros órganos electorales del mundo, el INE expide millones de credenciales de elector sin costo para los ciudadanos; monitorea 24/7 todas las estaciones de radio y televisión del país y realiza la fiscalización de miles de candidaturas: solo en 2024 se analizaron a más de 21,000 y en 2025 casi 8,000 aspirantes a juzgadores.