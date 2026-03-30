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México

Paro nacional de transportistas y agricultores: preparan bloqueos carreteros después Semana Santa

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) convocaron a un paro nacional para exigir seguridad y apoyo.
lun 30 marzo 2026 01:05 PM
Habrá bloqueos en carreteras por paro nacional de transportistas y agricultores en abril 2026
El año pasado, el sector agrícola y transportista se han manifestado en contra de políticas y la exigencia de mejores condiciones de trabajo. (Foto: Facebook / Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano FNRCM)

En la víspera en que miles de personas están de descanso por la Semana Santa, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) convocaron a un paro nacional que paralizará varias de las carreteras principales del país, como medida de presión contra el Gobierno Federal y exigir mejores condiciones de trabajo.

De acuerdo con el anuncio oficial, el evento no será durante las vacaciones de Semana Santa, sino en su término, el próximo lunes 6 de abril de 2026.

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¿Dónde afectará el paro?

El paro , previsto para el 6 de abril, será en diferentes carreteras. La organización no ha mencionado los tramos específicos, ni será un alto total para particulares y transporte público.

En ocasiones anteriores, las vías afectadas son:

Carretera México-Querétaro
Carretera México-Cuernavaca
Carretera México-Pachuca
Carreteras en Sonora y Sinaloa
Puntos clave en Zacatecas
Autopistas en Michoacán y Jalisco
Cruces fronterizos como Ciudad Juárez

“Sabemos que el cierre de carreteras genera molestias pero preferimos (...) detener(las) un dúa a que falte la comida en tu mesa para siempre”, señaló el FNRCM.

¿Qué exigen los transportistas y los agricultores en el nuevo paro?

El anuncio fue realizado en las redes sociales de ambos convocantes, junto con los motivos de la movilización. Entre los principales, está la inseguridad carretera, que pone en riesgo a los transportistas ante robos, agresiones y más actos de violencia; y la falta de justicia para las víctimas de ella.

“Detrás de cada volante, hay una familia esperando el regreso de un padre, una madre, un hijo o una hija. Sin embargo, la indiferencia y la falta de palabra del gobierno federal han dejado a los transportistas a merced de una ola de inseguridad que ya es insostenible”, menciona el FNRCM en una publicación en Facebook.

Además, también exigen mejores condiciones para el trabajo en el campo, con seis ejes estratégicos:

1. Soberanía alimentaria y recuperación de la agricultura nacional: Exigir la recuperación de concepto “Agricultura Nacional”, la exclusión de los productos de producción primaria de los tratados comerciales (T-MEC) que fomentn la importación desleal, fijar metas nacionales de producción según la demanda de los mexicanos.

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2. Precios de garantía y justicia de mercado: Precios de garantía para todas y todos los productores, basados en costos nacionales de producción y un margen de ganancia digno “y no sujetos a las fluctuaciones de la Bolsa especulativa de Chicago”; la implementación de de una política arancelaria para las grandes importadores.

3. Inversión en infraestructura, tecnología y rentabilidad: Se exige que haya modernización del campo que garantice la producción agrícola en el tiempo y cantidad.

4. Financiamiento justo y “fin de la usura”: El Frente exige que terminen los esquemas crediticios que “axifian” a los productores. En ese sentido, solicitaron al Banco de México una política que habilite una Banca Nacional de crédito con bajas tasas de interés y garantías naturales que permitan una ganancia justa para el agricultor y sin trasladar sobreprecios al consumidor final.

5. Seguridad hídrica, certidumbre jurídica y modernización del riego: Solicitan la reglamentación de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, bajo un paradigma de eficiencia; que las concesiones de agua sean realizadas para quienes producen los alimentos, por encima de los intereses industriales (refresqueras y cerveceras).

6. Combate a monopolios y oligopolios agroindustriales: “regularización estricta de las grandes corporaciones que controlan los precios de insumos, transporte e importaciones”

“Nuestra presencia en las carreteras no es un capricho, sino un último recurso: el sector agropecuario y el transporte han llegado a su límite operativo y financiero: Entendemos que, si el productor quiebra y el transportista se detiene, la canasta básica se vuelve impagable. Nuestra lucha es, en esencia, la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria de todas las familias mexicanas”, señala el Manifiesto Nacional, firmado por el FNRCM, la ANTAC, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y organizaciones alidadas.

A finales del año pasado, se realizó un paro que derivó a mesas de diálogo con el Gobierno de México , y un foro sobre la Ley de Aguas. Sin embargo, los colectivos han denunciado la falta de compromiso.

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Robos en carreteras bajan, pero con más violencia

El robo en carreteras es una preocupación tanto para los transportistas como para las empresas que tienen pérdidas millonarias por la falta de seguridad. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran un descenso de 39% en el robo de autotransporte entre 2018 y 2024.

A pesar de la baja, este delito se realiza cada vez con más violencia, según Leonardo Gómez Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), que tiene afiliadas a empresas como Alpura, Bachoco, Cemex, Coca-Cola Femsa o Bimbo.

“Si bien las cifras oficiales revelan que el robo a transportistas va a la baja, lo que preocupa es que cada vez es más violento…Finalmente todo aquello que tenga un sobrecosto a la operación de la logística terminamos pagándolo todos como consumidores. Pero más grave aún es la violencia con la cual se están teniendo los robos, la violencia hacia los conductores es preocupante”, indicó.

Desde el año pasado, se activó “Cero Robos”, la estrategia de seguridad nacional para el despliegue de seguridad en las carreteras México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán, mientras que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que realizaría cierres de accesos irregulares, instalación de arcos dinámicos, la modernización de la infraestructura y la construcción de paradores integrales.

Con información de Lidia Arista y Alberto Zanela.

Tags

Industria del transporte infraestructura de transporte Campesinos agroindustria

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