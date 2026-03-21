México asegura en Cumbre de la CELAC que mantendrá la ayuda humanitaria a Cuba

“Como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller De la Fuente reiteró que continuará la ayuda humanitaria en solidaridad con el pueblo cubano”, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A pesar de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer impuestos a los países que vendan petróleo a Cuba, el gobierno mexicano busca vías para retomar el envío de hidrocarburos.

A partir de este nuevo bloqueo de Estados Unidos, Cuba enfrenta una de sus peores crisis. La falta de combustibles ha agravado los apagones en la Isla, lo que afecta al turismo y podría paralizar su economía.

Estados Unidos y Cuba ya tuvieron algunos acercamientos para dialogar, pero continúan las imposiciones de la Casa Blanca. Trump apuesta por cercar más a la Isla para conseguir un cambio de gobierno mientras amaga con “tomar Cuba”.

México, por su parte, ha sido promotor del diálogo entre esos países. Aunque suspendió el envío de petróleo a Cuba para evitar las represalias de Trump, mantiene su postura de apoyo a la Isla.

En el Foro de Alto Nivel CELAC-ÁFRICA, realizado en Bogotá, Colombia, el Canciller también llamó a sus homólogos de otras naciones a “la colaboración respetuosa y a fortalecer el multilateralismo”.

“Frente a los cambios que experimenta el mundo, América Latina y el Caribe deberían hacer todo lo que esté a su alcance para articular una respuesta más contundente, de mayor concertación, más solidaridad, más generosidad y más acción colectiva”, detalló la SRE.