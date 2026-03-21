Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

México asegura en Cumbre de la CELAC que mantendrá la ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció a favor de respetar la autodeterminación de la Isla al conmemorar el Natalicio de Benito Juárez.
sáb 21 marzo 2026 04:32 PM
México muestra apoyo a Cuba en la X Cumbre de la CELAC
El Canciller Juan Ramón de la Fuente solicitó a los países de América Latina mantener una colaboración respetuosa y “defender el multilateralismo”. (Foto: SRE)

En medio de la crisis económica y energética que enfrenta Cuba, el gobierno de México mostró su respaldo a la Isla y aseguró que mantendrá el envío de ayuda humanitaria en beneficio de su población.

La postura del país fue emitida por el canciller Juan Ramón de la Fuente en la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Publicidad

“Como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller De la Fuente reiteró que continuará la ayuda humanitaria en solidaridad con el pueblo cubano”, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A pesar de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer impuestos a los países que vendan petróleo a Cuba, el gobierno mexicano busca vías para retomar el envío de hidrocarburos.

Para saber más

Un hombre conduce su motocicleta por una calle durante un apagón en La Habana el 16 de marzo de 2026. Cuba sufrió un corte de energía generalizado el 16 de marzo de 2026, según la compañía eléctrica nacional, en el contexto de una grave crisis en la isla causada por el bloqueo energético estadounidense
Internacional

Estados Unidos cierra el cerco a Cuba para conseguir un cambio de régimen

A partir de este nuevo bloqueo de Estados Unidos, Cuba enfrenta una de sus peores crisis. La falta de combustibles ha agravado los apagones en la Isla, lo que afecta al turismo y podría paralizar su economía.

Estados Unidos y Cuba ya tuvieron algunos acercamientos para dialogar, pero continúan las imposiciones de la Casa Blanca. Trump apuesta por cercar más a la Isla para conseguir un cambio de gobierno mientras amaga con “tomar Cuba”.

México, por su parte, ha sido promotor del diálogo entre esos países. Aunque suspendió el envío de petróleo a Cuba para evitar las represalias de Trump, mantiene su postura de apoyo a la Isla.

En el Foro de Alto Nivel CELAC-ÁFRICA, realizado en Bogotá, Colombia, el Canciller también llamó a sus homólogos de otras naciones a “la colaboración respetuosa y a fortalecer el multilateralismo”.

“Frente a los cambios que experimenta el mundo, América Latina y el Caribe deberían hacer todo lo que esté a su alcance para articular una respuesta más contundente, de mayor concertación, más solidaridad, más generosidad y más acción colectiva”, detalló la SRE.

Publicidad

Y Sheinbaum apoya autodeterminación de Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum también reafirmó su apoyo a y respeto a la soberanía de Cuba.

“Hoy también reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación”, declaró este sábado.

Sheinbaum se posicionó así al conmemorar el 220 Natalicio de Benito Juárez en Guelatao de Juárez, Oaxaca, el pueblo natal de este expresidente mexicano.

Al hacer un recuento de la carrera política de Juárez, la presidenta destacó que, en su momento, él también mostró su solidaridad con Cuba. Como ahora hace su gobierno, afirmó, Juárez reconoció la autodeterminación de la Isla frente al dominio español.

“Benito Juárez brindó un sólido apoyo a la Independencia cubana durante la guerra de 10 años, ofreciendo refugio y respaldo moral a los exiliados cubanos en México”, explicó.

Sheinbaum también dijo que su gobierno se basa en el legado del Benemérito de las Américas y en su búsqueda por acabar con los privilegios y las desigualdades.

Publicidad

“Reafirmamos su legado, Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular. Juárez vive en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, aseguró desde la explanada municipal.

Tags

Secretaría de Relaciones Exteriores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad