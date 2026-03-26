Un buque y dos chapopoteras naturales causan contaminación en costas de Tabasco y Veracruz

Autoridades llevan a cabo la contención del contaminante, a través de barreras tipo bahía y oceánicas, así como de dispersantes de hidrocarburos, a través de un buque de Pemex y tres buques de la Armada de México.

También de reparación, en caso de llegar a ser necesario. De acuerdo con las inspecciones bajo el agua que este jueves se realizarán, a través de drones submarinos y de buzos (personal de trabajos submarinos), se determinará si hay alguna falla estructural.

Autoridades dijeron que las tres fuentes de contaminación detectadas están controladas, las playas están limpias y se está atendiendo a la población.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Profepa mantienen un despliegue permanente de supervisión, verificación y atención en campo, así como la emisión de requerimientos a empresas, para garantizar la protección ambiental y el seguimiento integral del incidente.