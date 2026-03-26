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México

Un buque y dos chapopoteras naturales causan contaminación en costas de Tabasco y Veracruz

Autoridades llevan a cabo la contención del contaminante, a través de barreras tipo bahía y oceánicas, así como de dispersantes de hidrocarburos, a través de un buque de Pemex y tres de la Armada.
jue 26 marzo 2026 05:18 PM
Veracruz Desastre Ecológico
Flora y fauna han resultado afectadas por la contaminación en las costas. (Foto: Cuartoscuro )

Autoridades federales informaron que un buque y dos chapopoteras naturales son la causa de la emanación de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco.

El Grupo Interinstitucional (GI) designado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum señaló que tras el modelado técnico y científico, seguimiento satelital, análisis oceanográfico y monitoreo de corrientes marinas y vientos, se detectaron las tres fuentes de emanación de hidrocarburos.

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El primero fue el vertimiento ilegal de un buque, de 13 que se encontraban en la zona de fondeo de Coatzacoalcos, mismos que se encuentran identificados. Cuatro de ellos están siendo inspeccionados y el resto están siendo localizados con apoyo internacional.

El segundo es una chapopotera (emanaciones naturales de hidrocarburo) en inmediaciones de Coatzacoalcos.

La tercera es otra chapopotera (emanaciones naturales de hidrocarburo) en inmediaciones del Complejo Cantarell.

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Autoridades llevan a cabo la contención del contaminante, a través de barreras tipo bahía y oceánicas, así como de dispersantes de hidrocarburos, a través de un buque de Pemex y tres buques de la Armada de México.

También de reparación, en caso de llegar a ser necesario. De acuerdo con las inspecciones bajo el agua que este jueves se realizarán, a través de drones submarinos y de buzos (personal de trabajos submarinos), se determinará si hay alguna falla estructural.

Autoridades dijeron que las tres fuentes de contaminación detectadas están controladas, las playas están limpias y se está atendiendo a la población.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Profepa mantienen un despliegue permanente de supervisión, verificación y atención en campo, así como la emisión de requerimientos a empresas, para garantizar la protección ambiental y el seguimiento integral del incidente.

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Contaminación ambiental Pemex Pemex Exploración

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