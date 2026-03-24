Andrés Morales, representante de UNESCO México: “El sistema de Naciones Unidas requiere reformarse”

“Por supuesto, el Sistema de Naciones Unidas requiere reformarse y evolucionar para responder a los desafíos y ofrecer soluciones concretas a los países y sus pueblos”, declaró.

Morales destacó el papel protagónico de México en el impulso al diálogo para concretar cambios en la operación de la ONU.

“México, con liderazgo de la Cancillería y en alianza con otros países, está desempeñando un papel crucial en impulsar esta transformación, proponiendo una discusión de reforma que fortalezca y modernice a las Naciones Unidas”, indicó.

La propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ya organiza su proceso de reforma interna para que su trabajo resulte más eficiente y con acciones de impacto.

Esa convicción de mejora y actuación inspiró la elaboración de la nueva Estrategia de la UNESCO para México 2026-2031, aseguró, presentada este martes en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

La estrategia se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y tiene cuatro objetivos: educar para transformar, reconciliar la humanidad con la naturaleza, construir sociedades justas, inclusivas y pacíficas, y fomentar la innovación y la tecnología al servicio de las personas.

La UNESCO trabajará en este plan en conjunto con el gobierno federal y los gobiernos estatales, aseguró el diplomático.

“Esta estrategia define nuestras prioridades, tomando en cuenta los desafíos y las oportunidades del país”.

La estrategia de la UNESCO para México también se enmarca en el 80 aniversario de este organismo.

Previamente, Andrés Morales develó la placa del Escudo Azul que la UNESCO otorgó al Museo Nacional de Antropología e Historia.

Este símbolo protege los bienes culturales en caso de conflicto armado o desastres naturales.

Representa el máximo nivel de protección para un patrimonio cultural. El Museo de Antropología es el primero del país y de América Latina en recibir este reconocimiento.

“Que la educación, la ciencia, la cultura y la información guíen el desarrollo sostenible y la paz de México. Aquí está la UNESCO presente para trabajar con y para México”, agregó Morales.