Isaías podía sufrir una hemorragia solo con jugar: cómo el modelo Tabasco ayuda a niños con hemofilia

Esto abonó a consolidar la atención de la hemofilia en el país. Más tarde, el Hospital del Niño de Tabasco gestionó la creación de una Clínica de Hemofilia en 2003, que llegaría a la población sin seguridad social.

Con el empuje de pacientes y otras organizaciones, se logró que el extinto Seguro Popular cubriera los gastos médicos de esta enfermedad. Cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó este programa en 2019, la directora del hospital, Silvia Gutiérrez, gestionó para que IMSS Bienestar, la institución que ahora administra el hospital, no cancelara la inversión en la clínica.

Lo consiguió y, además, el instituto accedió desde hace un año a costear un nuevo medicamento, más moderno y efectivo: el Emicizumab. Se trata de un anticuerpo monoclonal del laboratorio Roche que está cambiando el rumbo de la hemofilia.

Efraín Zurita, hematólogo pediatra de la Clínica de Hemofilia de Tabasco (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

El modelo Tabasco

Isaías ya usa ese fármaco. El niño fue diagnosticado con hemofilia al año de edad. Gateaba y, al menor roce, le aparecían grandes moretones.

Tras acudir a varios médicos sin respuesta acertada, llegó al hospital de Tabasco. Ahí lo diagnosticaron y le aplicaron el Factor 8.

Aun así, Isaías sufrió una inflamación en la rodilla y un desgaste de 5 milímetros que lo hacía cojear. Hasta que en julio pasado comenzó con el Emicizumab.

Este medicamento aporta el factor de la sangre que falta para coagular. Como tiene un efecto de mayor alcance, se aplica una vez al mes. Antes, los enfermos debían ir de una a tres veces a la semana por el otro tratamiento.

Su aplicación es más sencilla, por vía subcutánea, y requiere de unos 3 mililitros, a diferencia de los medicamentos previos, que funcionan con 30.

Esto cambió la vida de Isaías y su familia. A sus 5 años, el niño ya juega e ingresó a preescolar. La economía familiar se resiente menos. Originarios del municipio de Texistepec, al sur de Veracruz, Isaías y su mamá viajan seis horas para llegar al hospital. Ahora deben hacerlo solo una vez al mes.

“No había un día que no se quejara de dolor”, recuerda la mamá de Isaías, “pero, bendito Dios, ahorita ya es otra vida para mi hijo a través del medicamento. Él ya puede correr mejor, hace cosas que antes no hacía, va al kínder. Es muy alegre, muy sociable”.

Isaías, después de recibir el medicamento contra la hemofilia. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

La clínica, además, agenda todas las consultas que el niño necesita para el mismo día, a fin de que no tenga que regresar al día siguiente. Como la atención es integral, lo revisa el hematólogo, la pediatra, ortopedista, nutrióloga y odontólogo. También le dan seguimiento en el área de psicología porque la mitad de los pacientes con hemofilia sufren afectaciones a su salud mental.

“Hay mucho cuidado al atender a pacientes con hemofilia en otras áreas”, dice Sergio Cecilio, coordinador de las Clínicas Multidisciplinarias del hospital y encargado de optimizar este modelo de atención.