Gobierno de Trump deporta a más de 189,000 mexicanos, informa la Segob

La secretaria Rodríguez explicó que, de las deportaciones realizadas, 154,072 fueron por vía terrestre y 35,000 vía aérea. El proceso de repatriación se lleva a cabo en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa (Tabasco) y Tapachula (Chiapas).
En estos puntos, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) recibe a los mexicanos y les entrega una carta de repatriación, que les permite acceder a los beneficios del programa México te abraza.
Los ocho centros de atención del programa tienen la capacidad de recibir a 1,600 personas al día, con un máximo de 200 personas por centro. Desde el 20 de enero de 2025 hasta el 18 de marzo de 2026, se atiende ya a 130,414 personas deportadas, de las cuales 94,656 fueron en la frontera norte, mientras que 35,758 recibieron atención en los centros de Villahermosa y Tapachula.
Hasta la fecha, el programa ofrece más de un millón de servicios a las personas para facilitar su reintegración a la vida en México.