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México

Gobierno de Trump deporta a más de 189,000 mexicanos, informa la Segob

De acuerdo con la Secretaria Gobernación, de las deportaciones realizadas 154,072 fueron vía terrestre y 35,000 vía aérea, además de que 14,228 personas ya tienen empleo.
jue 19 marzo 2026 10:28 AM
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CIUDAD DE MÉXICO, 19MARZO2026.- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la conferencia Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la que explicó el Programa México te abraza.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El Gobierno de México informó que, en poco más de un año, las autoridades estadounidenses deportaron a 189,830 mexicanos a territorio nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este número de deportaciones no es extraordinario si se compara con las cifras registradas durante la administración del expresidente Bill Clinton, cuando más de un millón de mexicanos fueron deportados en tan solo un año.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que 34 dependencias del gobierno mexicano participan en el programa México te abraza, diseñado para apoyar a los mexicanos deportados en su regreso al país.

Desde su implementación, el programa ha brindado atención a un millón de personas entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026.

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Rodríguez agregó que, de acuerdo con datos del IMSS, 14,228 deportados ya tienen empleo y más de 42,400 connacionales se integraron a los programas de bienestar para “reiniciar” sus vidas en México.

Por su parte, el Centro de Mando de la Secretaría de Gobernación, que monitorea los incidentes reportados por los deportados durante su tránsito hacia sus comunidades, señala que hasta la fecha se registra saldo blanco.

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La secretaria Rodríguez explicó que, de las deportaciones realizadas, 154,072 fueron por vía terrestre y 35,000 vía aérea. El proceso de repatriación se lleva a cabo en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa (Tabasco) y Tapachula (Chiapas).

En estos puntos, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) recibe a los mexicanos y les entrega una carta de repatriación, que les permite acceder a los beneficios del programa México te abraza.

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Los ocho centros de atención del programa tienen la capacidad de recibir a 1,600 personas al día, con un máximo de 200 personas por centro. Desde el 20 de enero de 2025 hasta el 18 de marzo de 2026, se atiende ya a 130,414 personas deportadas, de las cuales 94,656 fueron en la frontera norte, mientras que 35,758 recibieron atención en los centros de Villahermosa y Tapachula.

Hasta la fecha, el programa ofrece más de un millón de servicios a las personas para facilitar su reintegración a la vida en México.

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