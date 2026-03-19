Gobierno de Trump deporta a más de 189,000 mexicanos, informa la Segob

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que 34 dependencias del gobierno mexicano participan en el programa México te abraza, diseñado para apoyar a los mexicanos deportados en su regreso al país.

Desde su implementación, el programa ha brindado atención a un millón de personas entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026.

Rodríguez agregó que, de acuerdo con datos del IMSS, 14,228 deportados ya tienen empleo y más de 42,400 connacionales se integraron a los programas de bienestar para “reiniciar” sus vidas en México.

Por su parte, el Centro de Mando de la Secretaría de Gobernación, que monitorea los incidentes reportados por los deportados durante su tránsito hacia sus comunidades, señala que hasta la fecha se registra saldo blanco.