Embajador de Irán: México no puede permitir que quedemos fuera del Mundial

“México, como uno de los países anfitriones, no puede permitir que esta injusticia se mantenga. Confiamos en la relación histórica entre nuestros países para que pueda ayudarnos a encontrar una solución”, dijo.

El calendario actual establece que Irán enfrente a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21 de junio, ambos partidos en Los Ángeles, mientras que su último encuentro de la fase de grupos, contra Egipto, está programado para el 26 de junio en Seattle. Sin embargo, para las autoridades iraníes ese escenario resulta cada vez más difícil de sostener debido al deterioro de la relación política con Estados Unidos.

Pasandideh agradeció la postura de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , quien en su conferencia matutina se mostró abierta a que México reciba los partidos de Irán si así lo determina la FIFA.

“En México tenemos a la presidenta Sheinbaum, una líder con una política exterior impresionante. Respondió muy rápido y dijo que estaba abierta a recibir los partidos si la FIFA lo considera posible”, señaló.