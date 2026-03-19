Embajador de Irán: México no puede permitir que quedemos fuera del Mundial

Ante la negativa de Estados Unidos de otorgar visas a jugadores de la selección de Irán para disputar la Copa del Mundo, el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, busca que México tenga un papel activo ante la FIFA para trasladar sus partidos de la primera ronda a territorio mexicano . La solicitud también se apoya en los 123 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.
En entrevista con Sports Illustrated México, el embajador de la nación asiática en nuestro país resaltó que al ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, México “no puede permitir esta injusticia”, por lo que espera pueda interceder en favor del seleccionado iraní.