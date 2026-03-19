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México

Embajador de Irán: México no puede permitir que quedemos fuera del Mundial

En entrevista con Sports Illustrated, el embajador de Irán hace énfasis en que México interceda para que su selección pueda jugar la Copa del Mundo ante la negativa de visas a jugadores.
jue 19 marzo 2026 08:34 PM
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Un aficionado de la selección de Irán observa solo en la grada a su selección. (Stuart Franklin/Getty Images)

Ante la negativa de Estados Unidos de otorgar visas a jugadores de la selección de Irán para disputar la Copa del Mundo, el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, busca que México tenga un papel activo ante la FIFA para trasladar sus partidos de la primera ronda a territorio mexicano . La solicitud también se apoya en los 123 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En entrevista con Sports Illustrated México, el embajador de la nación asiática en nuestro país resaltó que al ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, México “no puede permitir esta injusticia”, por lo que espera pueda interceder en favor del seleccionado iraní.

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“México, como uno de los países anfitriones, no puede permitir que esta injusticia se mantenga. Confiamos en la relación histórica entre nuestros países para que pueda ayudarnos a encontrar una solución”, dijo.

El calendario actual establece que Irán enfrente a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21 de junio, ambos partidos en Los Ángeles, mientras que su último encuentro de la fase de grupos, contra Egipto, está programado para el 26 de junio en Seattle. Sin embargo, para las autoridades iraníes ese escenario resulta cada vez más difícil de sostener debido al deterioro de la relación política con Estados Unidos.

Pasandideh agradeció la postura de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , quien en su conferencia matutina se mostró abierta a que México reciba los partidos de Irán si así lo determina la FIFA.

“En México tenemos a la presidenta Sheinbaum, una líder con una política exterior impresionante. Respondió muy rápido y dijo que estaba abierta a recibir los partidos si la FIFA lo considera posible”, señaló.

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El embajador explicó que ha solicitado apoyo a los representantes de la oficina de la FIFA en México, encabezada por Jurgen Mainka, aunque aclaró que las negociaciones formales son conducidas por la federación iraní de futbol. Paralelamente, mantiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin confirmación oficial de la FIFA

El martes, la FIFA respondió a consultas de medios sobre la posibilidad de trasladar los partidos de Irán a México. El organismo indicó que mantiene comunicación con todas las federaciones participantes, aunque por ahora prevé que el calendario se dispute conforme a lo programado.

Pasandideh aseguró que no ha recibido notificación oficial de esa postura.

“Como estoy en México y la FIFA comunica estas decisiones directamente a la federación iraní, no hemos confirmado si lo que circula en los medios es correcto. No pedimos un trato especial, solo que se respeten las reglas. El futbol debe servir para promover la amistad y la paz”, afirmó.

Mientras no exista una comunicación formal, Irán mantiene su postura de buscar que sus partidos se jueguen en México, al considerar inviable disputar encuentros en territorio estadounidense.

Puedes leer el resto de la entrevista aquí.

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Irán Donald Trump Copa Mundial

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