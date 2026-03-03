121 mexicanos ya fueron evacuados por tierra desde Medio Oriente, reporta la SRE

La SRE explicó que las evacuaciones fueron posibles gracias al apoyo y la gestión de las embajadas mexicanas en esos países, que trabajan en alerta y mantienen contacto constante con la comunidad mexicana. Hasta ahora, no se reporta que algún mexicano haya sufrido daños físicos.

De acuerdo con la Cancillería, el número de evacuados puede aumentar en las próximas horas, ya que se prevé el traslado de más personas desde los países, pues las tensiones han aumentado.

La dependencia aclaró que cada caso se evalúa de manera individual para asegurar que los corredores de evacuación funcionen con seguridad, y, de ser necesario, se consideran rutas alternativas para proteger a los connacionales.

La SRE también señaló que mantiene comunicación continua con sus representaciones diplomáticas y consulares para ofrecer asistencia y protección consular a quienes lo requieran.

La SRE reconoció el trabajo de los diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad, destacando su profesionalismo y vocación de servicio, fundamentales para llevar a cabo las evacuaciones y ofrecer acompañamiento a los mexicanos en medio de la crisis.