México

121 mexicanos ya fueron evacuados por tierra desde Medio Oriente, reporta la SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que cada caso se evalúa de manera individual para asegurar que los corredores de evacuación funcionen con seguridad.
mar 03 marzo 2026 01:07 PM
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que 121 ciudadanos mexicano ya fueron evacuados desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar a través de rutas terrestres seguras.

Esta acción responde a la reciente escalada militar en la región, tras los bombardeos realizados el sábado por Estados Unidos e Israel en contra de Irán y la posterior respuesta de Teherán con ataques en diferentes puntos de Medio Oriente.

La SRE explicó que las evacuaciones fueron posibles gracias al apoyo y la gestión de las embajadas mexicanas en esos países, que trabajan en alerta y mantienen contacto constante con la comunidad mexicana. Hasta ahora, no se reporta que algún mexicano haya sufrido daños físicos.

De acuerdo con la Cancillería, el número de evacuados puede aumentar en las próximas horas, ya que se prevé el traslado de más personas desde los países, pues las tensiones han aumentado.

La dependencia aclaró que cada caso se evalúa de manera individual para asegurar que los corredores de evacuación funcionen con seguridad, y, de ser necesario, se consideran rutas alternativas para proteger a los connacionales.

Este vídeo tomado de imágenes de UGC publicadas en las redes sociales el 1 de marzo de 2026 muestra el petrolero Skylight, con bandera de Palau, bajo sanciones estadounidenses, envuelto en llamas después de ser golpeado fuera de la península de Musandam en Omán. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, y la emisora pública de Israel informó que el líder supremo iraní había sido atacado, ya que la República Islámica tomó represalias con aluvión de misiles contra los estados del Golfo e Israel.
La SRE también señaló que mantiene comunicación continua con sus representaciones diplomáticas y consulares para ofrecer asistencia y protección consular a quienes lo requieran.

La SRE reconoció el trabajo de los diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad, destacando su profesionalismo y vocación de servicio, fundamentales para llevar a cabo las evacuaciones y ofrecer acompañamiento a los mexicanos en medio de la crisis.

La Embajada Mexicana en países como Jordania, Egipto y Líbano, emiten una serie de recomendaciones a connacionales para que resguarden su integridad en medio de la crisis de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en donde desde el 28 de febrero se vive una serie de ataques aéreos.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local.

