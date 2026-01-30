La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento que expide la Secretaría de Gobernación (Segob) para identificar de forma única a los mexicanos; además que se requiere para diversos trámites gubernamentales como privados; pero, ¿qué pasa cuando una persona fallece? Esto es lo que se recomienda a familiares y amigos.
La leyenda que debe tener la CURP de una persona fallecida
¿Cómo se conforma la CURP?
La clave contiene 18 elementos de un código alfanumérico. De ellos, 16 son extraídos del documento probatorio de identidad de la persona (acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana), y los dos últimos los asigna el Registro Nacional de Población.
Ejemplo hipotético: Alamán Pérez Ricardo, nació en el D. F. el 21 de marzo de 1963
Del primer apellido, primera letra y primera vocal interna (AA).
Del Segundo apellido, primera letra (P). En caso de no tener segundo apellido se posiciona una “X”.
Del primer nombre, primera letra (R). En nombres compuestos que comiencen con María o José, se tomará en cuenta el segundo nombre para la asignación de la inicial.
De la fecha de nacimiento, año, mes y día (630321).
Del sexo, (H) para hombre y (M) para mujer. En este caso es “H”.
Del lugar de nacimiento, las dos letras según el código de la Entidad Federativa que corresponda (DF).
De los apellidos y primer nombre, las primeras consonantes internas de cada uno (LRC).
La posición 17 es un carácter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar registros duplicados (0).
¿Qué pasa con la CURP de un fallecido?
Si una persona fallece, su CURP no se borra ni se da de baja, solo se inactiva de manera automática cuando el Registro Civil incorpora el acta de defunción a la plataforma nacional del Registro Civil.
Podrá consultarse y descargarse en el portal y contendrá esta leyenda:
¿Se debe acudir a un módulo?
No. La Secretaría de Gobernación detalla que para que una CURP se inactive, no se debe acudir a algún módulo; sin embargo, los familiares o amigos de la persona fallecida debe de corroborar que el acta de defunción sí esté en la plataforma nacional del Registro Civil.
Cuando una persona fallece, los médicos expiden un certificado de defunción en donde se detalla el motivo del deceso. El documento se entrega a los familiares para que tramiten y registren el acta de defunción en la Dirección General del Registro Civil.
Desde finales de 2025 se habilitaron los módulos para el trámite de la CURP Biométrica, que aunque no será obligatoria para la población, sí lo será para que dependencias públicas y organismos privados acepten el documento cuando alguien lo presente.