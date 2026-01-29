El frente frío 32 entra con fuerza: México sufrirá heladas, lluvias y vientos peligrosos por 4 días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que la tarde-noche de este jueves 29 de enero entrará en vigor el frente frío número 32, lo que provocará condiciones de mal tiempo en varias regiones de México durante los próximos días.
Ante este panorama, se pidió a la población extremar precauciones, ya que se prevén descensos marcados de temperatura, lluvias y posibles nevadas en algunas zonas del territorio nacional.
De acuerdo con el organismo, el frente frío número 32 y su masa de aire polar ingresarán por la frontera norte del país y, al interactuar con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, intensificarán los efectos del sistema frontal.