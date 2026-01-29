El frente frío 32 entra con fuerza: México sufrirá heladas, lluvias y vientos peligrosos por 4 días

Frente frío 32: lo que viene para México en los próximos días

El frente frío número 32 y su masa de aire ártico marcarán el clima en México a partir del viernes y durante el fin de semana, con lluvias intensas, evento de “Norte”, heladas severas y la posibilidad de nieve en zonas montañosas.

Estos son los puntos clave del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional:

Lluvias fuertes a intensas afectarán principalmente al noreste, oriente y sureste del país. Estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco enfrentarán los acumulados más elevados, con riesgo de inundaciones y deslaves en zonas bajas y serranas.

Evento de “Norte” muy fuerte a intenso impactará el litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec. Se esperan rachas que podrían superar los 100 km/h y oleaje elevado en costas.

Descenso marcado de temperaturas se sentirá en gran parte del país, especialmente en el norte, noreste y centro. Las heladas serán severas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, principalmente durante las madrugadas del sábado y domingo.