Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El frente frío 32 entra con fuerza: México sufrirá heladas, lluvias y vientos peligrosos por 4 días

El sistema frontal ingresará por la frontera norte acompañado de una masa de aire polar, lo que intensificará sus efectos en gran parte del país.
jue 29 enero 2026 05:31 PM
Clima capital
El Servicio Meteorológico Nacional anunció el ingreso del frente frío número 32. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que la tarde-noche de este jueves 29 de enero entrará en vigor el frente frío número 32, lo que provocará condiciones de mal tiempo en varias regiones de México durante los próximos días.

Ante este panorama, se pidió a la población extremar precauciones, ya que se prevén descensos marcados de temperatura, lluvias y posibles nevadas en algunas zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, el frente frío número 32 y su masa de aire polar ingresarán por la frontera norte del país y, al interactuar con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, intensificarán los efectos del sistema frontal.

Publicidad

Frente frío 32: lo que viene para México en los próximos días

El frente frío número 32 y su masa de aire ártico marcarán el clima en México a partir del viernes y durante el fin de semana, con lluvias intensas, evento de “Norte”, heladas severas y la posibilidad de nieve en zonas montañosas.

Estos son los puntos clave del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional:

Lluvias fuertes a intensas afectarán principalmente al noreste, oriente y sureste del país. Estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco enfrentarán los acumulados más elevados, con riesgo de inundaciones y deslaves en zonas bajas y serranas.

¿Por qué tengo tos después de una gripe y no se me quita? Puede ser algo más severo
Ciencia y Salud

¿Sigues con tos después de un resfriado? No es normal y debes ir al médico

Evento de “Norte” muy fuerte a intenso impactará el litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec. Se esperan rachas que podrían superar los 100 km/h y oleaje elevado en costas.

Descenso marcado de temperaturas se sentirá en gran parte del país, especialmente en el norte, noreste y centro. Las heladas serán severas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, principalmente durante las madrugadas del sábado y domingo.

Paisaje nevado en el Xinantécatl
El SMN prevé la caída de nieve o aguanieve en cimas volcánicas y montañosas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro )

Publicidad

Pronóstico por días

Jueves 29 de enero

Lluvias y chubascos en el sur, sureste y oriente.

Rachas fuertes de viento en el istmo de Tehuantepec.

Inicio del descenso térmico en el norte del país.

Viernes 30 de enero

Lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Evento de “Norte” intenso en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose al sureste.

Heladas generalizadas en zonas serranas del norte y centro.

¿Cuándo se acaba el frío y empieza el calor en México en 2026?
Tendencias

El cambio de clima ya viene: cuándo termina el frío y empieza el calor en México este 2026

Sábado 31 de enero

Lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Oleaje extremo en el golfo de Tehuantepec, con alturas de hasta seis metros.

Temperaturas bajo cero en amplias zonas del norte del país.

Domingo 1 y lunes 2 de febrero

Persisten lluvias en el sureste, centro y occidente.

Continúa el ambiente frío a muy frío por las mañanas y noches.

Posible lluvia engelante en sierras de Sonora y Chihuahua.

Gradual recuperación de temperaturas diurnas hacia el lunes, aunque el frío no cede por completo.

El último informe de empleo reportó la creación de solo 113,000 nuevos puestos de trabajo. (Foto: Getty Images)
Durante el viernes y sábado se concentrarán los efectos más severos, con lluvias intensas, vientos peligrosos y temperaturas bajo cero en amplias regiones del país.

Publicidad

CDMX: efectos del frente frío 32

En la Ciudad de México, el frente frío número 32 provocará ambiente frío a muy frío, principalmente durante la noche y la madrugada. Se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados, con mayor impacto en zonas altas, donde no se descartan heladas.

También se esperan vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 a 50 km/h, lo que aumentará la sensación de frío. La probabilidad de lluvia es baja, aunque podrían presentarse lluvias aisladas entre sábado y domingo.

Durante el día, las temperaturas serán templadas, pero el frío persistirá en las primeras horas de la mañana y por la noche al menos hasta el lunes.

(Obligatorio)
Internacional

Tormenta invernal cobra la vida de 30 personas y deja a medio millón de hogares sin luz en EU

Riesgos y recomendaciones

Las lluvias intensas podrían provocar crecidas de ríos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento representan riesgo por caída de árboles, postes y anuncios.

Se recomienda extremar precauciones en zonas montañosas y costeras, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN.

Tags

Estaciones Invierno Clima

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad