El último viernes de cada mes los estudiantes de educación básica en el país no acuden a clases debido a la realización del Conserje Técnico Escolar (CTE), por lo que ya hay fecha del primero que corresponde a enero de 2026.
¿Cuándo es el viernes de Consejo Técnico de enero?
¿Cuándo no hay clases en enero de 2026?
De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el día para llevarse a cabo del CTE en enero será el viernes 30; por lo que ese día no acuden a las aulas estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
Sin embargo, este año se junta con la conmemoración de la 109 Promulgación de la Constitución, por lo que se recorrió al lunes 2 de febrero y los alumnos regresarán a clases el martes 3.
¿Qué son los CTE?
La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.
En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.
Los lineamientos de la SEP también detallan que los CTE tienen los siguientes propósitos:
- Revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes de todos los alumnos e identificar los retos que debe superar la escuela para mejorar sus resultados en el marco del Sistema Básico de Mejora.
- Tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas, para la mejora del aprendizaje de todos sus alumnos.
- Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada para atender las prioridades educativas de la escuela con la participación de la Comunidad Escolar.
- Fomentar el desarrollo profesional de los docentes y directivos de la escuela en función de las prioridades educativas.
El calendario de la SEP establece que el siguiente CTE se llevará a cabo el viernes 27 de febrero de 2026.