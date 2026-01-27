¿Cuándo es el viernes de Consejo Técnico de enero?

Los lineamientos de la SEP también detallan que los CTE tienen los siguientes propósitos:

- Revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes de todos los alumnos e identificar los retos que debe superar la escuela para mejorar sus resultados en el marco del Sistema Básico de Mejora.

- Tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas, para la mejora del aprendizaje de todos sus alumnos.

- Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada para atender las prioridades educativas de la escuela con la participación de la Comunidad Escolar.

- Fomentar el desarrollo profesional de los docentes y directivos de la escuela en función de las prioridades educativas.