Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Más de 509,000 oaxaqueños ratifican el gobierno de Salomón Jara; consulta alcanza 29% de participación

Con un avance del 100% en el conteo, la participación ciudadana registrada alcanzó el 29.90%: votaron 935,500 personas de las 3 millones 127,753 de la lista nominal.
lun 26 enero 2026 02:44 PM
salomon-jara
Al concluir la jornada de participación ciudadana de Revocación de Mandato, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, emitió un mensaje para celebrar el ejercicio democrático y la confianza de los votantes para que continúe su administración. (Cuartoscuro/Carolina Jiménez Mariscal)

Oaxaca realizó este domingo la primera consulta estatal de revocación de mandato para decidir la permanencia del gobernador Salomón Jara Cruz, de Morena.

Con el conteo de votos finalizado, el 58.82% de los votantes (550,274 personas) se pronunció a favor de que Jara Cruz continúe en la gubernatura, mientras que el 38.16% (357,025 votos) votó para que se revoque el mandato por pérdida de confianza. Los votos nulos sumaron 28,201, lo que representa el 3.01% del total.

Publicidad

De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, durante la jornada electoral se registró una casilla no instalada y dos paquetes electorales no entregados.

Con un avance del 100% en el conteo, la participación ciudadana registrada alcanzó el 29.9097%: votaron 935,500 personas de las 3 millones 127,753 de la lista nominal. Sin embargo, no se alcanzó el 40% de participación necesaria para que el resultado tuviera carácter vinculante, tal como lo establece la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca.

Este ejercicio de revocación de mandato se basó en la Ley promulgada en 2023, que permitió a la ciudadanía decidir si Jara Cruz debía continuar en el cargo. La pregunta en la boleta fue: "¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?".

revocacion-mandato-oaxaca
(Captura de pantalla)

Publicidad

Salomón Jara destaca participación

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, resaltó la participación en la jornada de Revocación de Mandato e incluso calificó como “contundente” el triunfo de la "Primavera Oaxaqueña".

En conferencia de prensa, el mandatario subrayó que, aunque los resultados son favorables, su administración continuará escuchando a todos los sectores de la sociedad, especialmente a quienes no lo respaldaron. "Tenemos la responsabilidad de trabajar para todas y todos. Si hay cosas que corregir, lo vamos a hacer con humildad y trabajando 16 horas diarias durante estos 3 años que nos quedan", afirmó.

Te puede interesar:

(Obligatorio)
Estados

Oaxaca realiza consulta de revocación de mandato; Jara pide quitar mínimo de participación

El mandatario indicó que la participación ciudadana alcanzó casi el 30% de la Lista Nominal, un porcentaje –recalcó– superior al registrado en la consulta sobre el juicio a los expresidentes y la revocación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como en la reciente elección judicial federal.

"Aquí no hubo imposiciones ni simulaciones, solo un pueblo consciente y participativo ejerciendo su derecho y expresando su sentir", afirmó Jara Cruz y consideró que con este ejercicio Oaxaca se consolida como cuna de la “Cuarta Transformación” y como un referente del “humanismo mexicano”.

Publicidad

Tags

Oaxaca Revocación de Mandato

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad