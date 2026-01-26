Más de 509,000 oaxaqueños ratifican el gobierno de Salomón Jara; consulta alcanza 29% de participación

Salomón Jara destaca participación

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, resaltó la participación en la jornada de Revocación de Mandato e incluso calificó como “contundente” el triunfo de la "Primavera Oaxaqueña".

En conferencia de prensa, el mandatario subrayó que, aunque los resultados son favorables, su administración continuará escuchando a todos los sectores de la sociedad, especialmente a quienes no lo respaldaron. "Tenemos la responsabilidad de trabajar para todas y todos. Si hay cosas que corregir, lo vamos a hacer con humildad y trabajando 16 horas diarias durante estos 3 años que nos quedan", afirmó.

El mandatario indicó que la participación ciudadana alcanzó casi el 30% de la Lista Nominal, un porcentaje –recalcó– superior al registrado en la consulta sobre el juicio a los expresidentes y la revocación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como en la reciente elección judicial federal.

"Aquí no hubo imposiciones ni simulaciones, solo un pueblo consciente y participativo ejerciendo su derecho y expresando su sentir", afirmó Jara Cruz y consideró que con este ejercicio Oaxaca se consolida como cuna de la “Cuarta Transformación” y como un referente del “humanismo mexicano”.

