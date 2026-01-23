¿Quién es Eugenio Maiz Domene, dueño de Next Energy detenido por presunto fraude en Aguascalientes?

Un proceso judicial en marcha
La audiencia inicial se llevó a cabo de forma virtual el sábado 17 de enero, en una sesión a puerta cerrada encabezada por el juez penal Héctor Alejandro Andrade Alvarado, mientras la Fiscalía intenta demostrar la responsabilidad del empresario en el presunto desvío de recursos públicos.
De acuerdo con las investigaciones, Next Energy habría recibido alrededor de 500 millones de pesos sin haber entregado el servicio comprometido, uno de los puntos centrales de la acusación.
Trayectoria empresarial y vínculos familiares
Eugenio Maiz Domene es hijo de José Sebastián Maiz García, quien fue diputado local en Nuevo León, tuvo una trayectoria como beisbolista profesional y actualmente es propietario del equipo Sultanes de Monterrey.
Más allá de Next Energy, el empresario mantiene vínculos con empresas dedicadas a la construcción, la iluminación, el desarrollo inmobiliario y el deporte profesional, como Demaga Grupo Constructivo, MD Iluminación Nacional, Constructora Remsal, Grupo Nezwa y el Club de Béisbol Dorados de Chihuahua.
Si bien Next Energy se promueve como una compañía con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico y con un discurso centrado en la sustentabilidad y la responsabilidad social, en los últimos años su operación ha estado rodeada de controversias por contratos con entes públicos, ajustes financieros y señalamientos de incumplimiento.
Eugenio Maiz Domene, un caso emblemático
El caso de Eugenio Maiz Domene y Next Energy se ha convertido en un referente de los riesgos asociados a contratos públicos de largo plazo, especialmente cuando involucran montos multimillonarios y compromisos financieros extendidos por décadas.
Mientras el proceso judicial avanza, el empresario enfrenta no solo la acusación de fraude, sino también señalamientos por cohecho y amenazas, en un expediente que sigue creciendo y que mantiene bajo la lupa a uno de los proyectos energéticos más ambiciosos —y controvertidos— que haya firmado el municipio de Aguascalientes.