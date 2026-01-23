¿Quién es Eugenio Maiz Domene, dueño de Next Energy detenido por presunto fraude en Aguascalientes?

Next Energy y el contrato que detonó el caso

La investigación tiene como antecedente un contrato firmado en marzo de 2019, cuando el Ayuntamiento de Aguascalientes otorgó a Next Energy un proyecto de eficiencia energética enfocado en el desarrollo de infraestructura fotovoltaica.

El plan incluía la instalación y conexión de mil 919 microplantas de generación, integradas por más de 60 mil paneles solares colocados en distintos inmuebles públicos, así como un parque fotovoltaico ubicado en la comunidad de Cañada Honda.

El convenio original fue valuado en alrededor de 7 mil 800 millones de pesos, con un esquema de pagos a 30 años. No obstante, en junio de 2020 el contrato fue modificado y el monto global, al considerar costos financieros, superó los 20 mil millones de pesos, pese a que —según registros oficiales— la empresa no suministró energía eléctrica al municipio.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Aguascalientes en 2022. Para ese momento, el parque fotovoltaico llevaba más de cinco años instalado, pero seguía sin entrar en operación.