México

¿Quién es Eugenio Maiz Domene, dueño de Next Energy detenido por presunto fraude en Aguascalientes?

El empresario es propietario de Next Energy y está vinculado a una red de al menos 16 empresas con operaciones en varios estados del país.
vie 23 enero 2026 09:51 AM
Maiz Domene forjó su perfil empresarial con un discurso centrado en la modernización energética y las energías limpias. (Especial)

Durante años, Eugenio Javier Maiz Domene se movió en el mundo empresarial con el discurso de la modernización energética y las energías limpias. Dueño de la empresa Next Energy y vinculado a una red de al menos 16 compañías con operaciones en estados como Nuevo León y Chihuahua, su nombre comenzó a ganar visibilidad en el sector público a partir de contratos millonarios. Hoy, ese mismo nombre está en el centro de uno de los casos de presunto fraude más relevantes en Aguascalientes.

Maiz Domene, empresario mexicano de 47 años, fue detenido en diciembre de 2025 en Reynosa, Tamaulipas, tras la cumplimentación de una orden de aprehensión por el delito de fraude. Posteriormente fue trasladado en enero al Centro de Reinserción Social para Varones (Cereso) de Aguascalientes, donde enfrenta un proceso penal que se ha ido ampliando con nuevas acusaciones.

Next Energy y el contrato que detonó el caso

La investigación tiene como antecedente un contrato firmado en marzo de 2019, cuando el Ayuntamiento de Aguascalientes otorgó a Next Energy un proyecto de eficiencia energética enfocado en el desarrollo de infraestructura fotovoltaica.

El plan incluía la instalación y conexión de mil 919 microplantas de generación, integradas por más de 60 mil paneles solares colocados en distintos inmuebles públicos, así como un parque fotovoltaico ubicado en la comunidad de Cañada Honda.

El convenio original fue valuado en alrededor de 7 mil 800 millones de pesos, con un esquema de pagos a 30 años. No obstante, en junio de 2020 el contrato fue modificado y el monto global, al considerar costos financieros, superó los 20 mil millones de pesos, pese a que —según registros oficiales— la empresa no suministró energía eléctrica al municipio.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Aguascalientes en 2022. Para ese momento, el parque fotovoltaico llevaba más de cinco años instalado, pero seguía sin entrar en operación.

Next Energy
De acuerdo con la investigación, Next Energy no suministró energía eléctrica al municipio, pese a tener el contrato. (Next Energy)

Detención, hospital y nuevas acusaciones

Luego de su detención, Maiz Domene no fue trasladado de inmediato al penal. Alegó motivos de salud y quedó bajo vigilancia policial en el Hospital “Miguel Hidalgo”, una situación que no significó libertad, pero tampoco su ingreso formal a un centro penitenciario.

Fue durante ese traslado cuando el caso se complicó aún más para el empresario. De acuerdo con las denuncias, Maiz Domene habría intentado sobornar a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que lo dejaran en libertad. Las versiones oficiales señalan ofrecimientos que van desde cientos de miles de pesos hasta intentos posteriores de intimidación y amenazas contra los agentes.

Por estos hechos, las autoridades abrieron una nueva carpeta de investigación por los delitos de cohecho y amenazas. Así, al expediente original por fraude se sumaron cargos adicionales que mantienen al empresario bajo prisión preventiva.

Un proceso judicial en marcha

La audiencia inicial se llevó a cabo de forma virtual el sábado 17 de enero, en una sesión a puerta cerrada encabezada por el juez penal Héctor Alejandro Andrade Alvarado, mientras la Fiscalía intenta demostrar la responsabilidad del empresario en el presunto desvío de recursos públicos.

De acuerdo con las investigaciones, Next Energy habría recibido alrededor de 500 millones de pesos sin haber entregado el servicio comprometido, uno de los puntos centrales de la acusación.

Trayectoria empresarial y vínculos familiares

Eugenio Maiz Domene es hijo de José Sebastián Maiz García, quien fue diputado local en Nuevo León, tuvo una trayectoria como beisbolista profesional y actualmente es propietario del equipo Sultanes de Monterrey.

Más allá de Next Energy, el empresario mantiene vínculos con empresas dedicadas a la construcción, la iluminación, el desarrollo inmobiliario y el deporte profesional, como Demaga Grupo Constructivo, MD Iluminación Nacional, Constructora Remsal, Grupo Nezwa y el Club de Béisbol Dorados de Chihuahua.

Si bien Next Energy se promueve como una compañía con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico y con un discurso centrado en la sustentabilidad y la responsabilidad social, en los últimos años su operación ha estado rodeada de controversias por contratos con entes públicos, ajustes financieros y señalamientos de incumplimiento.

Eugenio Maiz Domene, un caso emblemático

El caso de Eugenio Maiz Domene y Next Energy se ha convertido en un referente de los riesgos asociados a contratos públicos de largo plazo, especialmente cuando involucran montos multimillonarios y compromisos financieros extendidos por décadas.

Mientras el proceso judicial avanza, el empresario enfrenta no solo la acusación de fraude, sino también señalamientos por cohecho y amenazas, en un expediente que sigue creciendo y que mantiene bajo la lupa a uno de los proyectos energéticos más ambiciosos —y controvertidos— que haya firmado el municipio de Aguascalientes.

