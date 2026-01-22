México proyecta otras tres monedas conmemorativas del Mundial 2026

Conforme al proyecto de decreto para establecer las características y acuñar las tres nuevas monedas, éstas tendrán valor nominal de 25, 10 y 20 pesos, respectivamente, pero serán cotizadas diariamente por el valor del metal del que están hechas.

“Tratándose de las monedas conmemorativas de oro y plata, su valor nominal solo tendrá efectos ilustrativos, pero gozarán de curso legal por el equivalente en pesos de su cotización diaria y, para tal efecto, el Banco de México determinará diariamente la cotización de estas monedas con base en el precio internacional del metal fino contenido en ellas”, indica la iniciativa.

De acuerdo con la mandataria, las tres monedas serán ampliamente apreciadas por el mercado nacional e internacional, lo que contribuirá a enriquecer la tradición numismática de México.

Eso permitirá proyectar la cultura de nuestro país “a través de la conmemoración de un evento con impacto internacional, además de incentivar el ahorro y la inversión”, según el documento recibido por la Comisión Permanente del Congreso.

En los antecedentes se recuerda que el 6 de junio del 2025 fue publicado el decreto por el que se establecieron las características de nueve diferentes monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estas, se indica, han generado gran expectativa en la población, pues “además de ser coleccionables y celebrar ese acontecimiento deportivo, son testimonio y legado de nuestra cultura e identidad, así como de la capacidad de México para ser el único país anfitrión de dicho evento por tercera vez”.

Además la presidenta recordó en su propuesta que para la Copa Mundial de la FIFA 1986 se emitieron cuatro monedas conmemorativas de oro y quince monedas de plata, amén de una serie adicional de dos monedas de oro, una moneda de plata y una moneda de cuproníquel.