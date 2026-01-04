La empresa surcoreana Samsung Electronics mantiene una disputa legal por 6,714 millones de pesos que el SAT reclama por concepto de IVA no retenido entre 2019 y 2023.

Mientras que en el caso de ocho empresas maquiladoras, exigen la devolución del IVA que ya se les cobró por una nueva interpretación. Si la Corte les concede la razón, el SAT estaría obligado a la devolución de 46,000 millones de pesos.

Tanto como Samsung las maquiladoras reclaman la vigencia de las reglas del programa IMMEX, un esquema que permite a las empresas importar temporalmente componentes necesarios para su producción y sus procesos de transformación, sin pagar IVA, siempre que el producto final se exporte.

No obstante el Pedimento V5 permite que los productos se "exporten virtualmente", pero se queden en el mercado nacional para fines logísticos y de reducción de trámites y costos.

De acuerdo con la autoridad fiscal, ese mecanismo del programa IMMEX fue utilizado de forma abusiva por algunas compañías exportadoras y generado evasiones fiscales, por lo que en 2019 modificó su interpretación y consideró que si la mercancía está en México, se debe aplicar el Impuesto al Valor Agregado, pero como también se está “importando” debe causar IVA.

La tecnológica surcoreana argumenta que se trata de operaciones documentales entre empresas IMMEX que participan sucesivamente en la cadena de producción antes de la exportación final, por lo que no ameritan pago de IVA y hacerlo implicaría un pago doble.

La Corte atrajo este caso, luego de una contradicción de criterios, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Pleno Administrativo de la Región Centro Norte dieron la razón a las empresas, pero en diciembre pasado un Tribunal Colegiado con sede en Yucatán falló a favor del SAT y en contra de una maquiladora, a la que se requirió el pago de un crédito fiscal de 9.2 mdp.

Coparmex advirtió que –de confirmarse el criterio de Hacienda– cualquier industria mexicana que participe en el programa IMMEX estaría en riesgo de ser gravada de forma injustificada.

El expresidente del Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y diputado federal por MC, Gustavo de Hoyos Walther, plantea que la “nueva” Corte actúa de "forma inusual" y atrae casos como esos, pero no por su relevancia jurídica, sino por la cuantía de recursos que representarían.

“El Poder Judicial debe mantener una independencia de criterio. Si el fisco requiere o no más recursos, no es un asunto que le incumbe a la Corte, eso le corresponde a la política hacendaria y al Poder Legislativo al establecer los impuestos”, dice el también experto en derecho corporativo e internacional.

Bajo ninguna circunstancia el criterio de recaudación debe de normar la actuación de la Corte. Gustavo de Hoyos, diputado federal.

Hasta septiembre de 2025, el SAT ha ganado 6,559 juicios por 141,547 mdp y perdido 3,774 por un monto de 33,223.6 mdp, de acuerdo con el más reciente informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda.