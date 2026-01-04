Publicidad

México

Autoridades vacían 3 comandancias en Chiapas; investigan a policías

El operativo incluyo patrullajes terrestres y sobrevuelos en las zonas cercanas a las tres comandancias desde las primeras horas del sábado.
dom 04 enero 2026 07:22 PM
chiapas.jpg
Familiares de los uniformados denunciaron que el procedimiento se hizo de manera coercitiva. (Captura de pantalla)

Como parte del sistema de control y confianza de las fuerzas de seguridad, autoridades federales irrumpieron tres comandancias de Chiapas, donde se llevaron a varios agentes para someterlos a investigación en Tuxtla Gutiérrez.

Esto sucedió en Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, en donde los elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad del estado y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal revisaron los inmuebles.

Hasta el momento no existe un comunicado oficial que explique los motivos de estas acciones, pero medios locales reportan que los policías serán sometidos a exámenes de control de confianza, aunque no les avisaron con antelación a los uniformados sobre el procedimiento.

Otras versiones señalan que los elementos son investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y que en total son 157 policías los detenidos.

Familiares de los uniformados denunciaron que el procedimiento se hizo de manera coercitiva, pues acusaron que los agentes fueron obligados a subirse a vehículos para ser trasladados y sin posibilidad de comunicarse con sus abogados.

El operativo incluyo patrullajes terrestres y sobrevuelos en las zonas cercanas a las tres comandancias desde las primeras horas del sábado pasado.

Hace apenas menos de un mes, 500 policías estatales y municipales fueron detenidos por diversos delitos, como corrupción, extorsión y vínculos con grupos delictivos.

Esta acción, según la Secretaría de Seguridad de Chiapas, forma parte de una estrategia integral para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que quienes portan el uniforme de policía actúen bajo los principios de legalidad y honestidad.

La autoridad estatal informó entonces que la detención fue el resultado de meses de labores de inteligencia y denuncias ciudadanas.

