Autoridades vacían 3 comandancias en Chiapas; investigan a policías

Hasta el momento no existe un comunicado oficial que explique los motivos de estas acciones, pero medios locales reportan que los policías serán sometidos a exámenes de control de confianza, aunque no les avisaron con antelación a los uniformados sobre el procedimiento.

Otras versiones señalan que los elementos son investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y que en total son 157 policías los detenidos.

Familiares de los uniformados denunciaron que el procedimiento se hizo de manera coercitiva, pues acusaron que los agentes fueron obligados a subirse a vehículos para ser trasladados y sin posibilidad de comunicarse con sus abogados.

El operativo incluyo patrullajes terrestres y sobrevuelos en las zonas cercanas a las tres comandancias desde las primeras horas del sábado pasado.

Hace apenas menos de un mes, 500 policías estatales y municipales fueron detenidos por diversos delitos, como corrupción, extorsión y vínculos con grupos delictivos.

Esta acción, según la Secretaría de Seguridad de Chiapas, forma parte de una estrategia integral para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que quienes portan el uniforme de policía actúen bajo los principios de legalidad y honestidad.

La autoridad estatal informó entonces que la detención fue el resultado de meses de labores de inteligencia y denuncias ciudadanas.