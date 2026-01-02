Van 546 réplicas del sismo; la mayor de magnitud 4.7

Hasta las 14:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 546 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo sobrevuelos de verificación con cinco helicópteros del Agrupamiento Cóndores y el despliegue de elementos en tierra.

Mientras tanto, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías realizaron despliegues para descartar cualquier afectación mayor.

Tras el sismo, en la Ciudad de México se presentaron cortes en el servicio de energía eléctrica y se atendió el reporte de la falla de 44 transformadores en algunas colonias de las distintas alcaldías.

Una de las fallas provocó un incendio en un inmueble de la calle Artículo 123, en el Centro de la capital, mismo que fue sofocado por el Heroico Cuerpo de Bomberos, sin registrar personas afectadas.

En lo que se refiere a la red hospitalaria, únicamente se reportó la caída de plafones en el Hospital La Raza del IMSS, por lo que el servicio se mantiene con normalidad; de igual forma, en Benito Juárez, se reportó la caída de un árbol sobre un vehículo, afectando cableado eléctrico y fibra óptica.

Un hombre murió en la alcaldía Benito Juárez como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio mientras evacuaba el inmueble en el que se encontraba.

También se reportaron 13 personas con crisis nerviosas, mismas que fueron atendidas sin requerir traslado para su atención médica.