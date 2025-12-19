Salinas Pliego responde al SAT: ''Pagamos y listo; queremos concluir diferencias con el gobierno''

Salinas Pliego aseguró que Grupo Salinas tiene el objetivo de ''cerrar este capítulo'' y dar concluidas ''las diferencias con el gobierno''.

''Por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva'', indicó.

"Estoy seguro que lo más prudente y responsable de parte de nosotros y del gobierno de México es esperar a enero, a que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo de 31 mil millones de pesos y nos entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan", escribió.

En enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará al empresario Ricardo Salinas Pliego que deberá pagar 51,000 millones de pesos por concepto de adeudos pendientes y de hacerlo de manera oportuna, podría recibir como beneficio un descuento de 39%.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se puede proceder al cobro pendiente.

“El mes que entra en enero de 2026 se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo el orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales”, informó.

En noviembre pasado, la SCJN resolvió que el dueño de Grupo Salinas debe pagar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas que corresponden a los ejercicios de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra. Días después, el máximo tribunal ordenó que Nueva Elektra del Milenio, empresa de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar más de 67 millones de pesos por adeudos fiscales.

El titular del SAT recordó que de acuerdo con la ley, es obligación de los ciudadanos contribuir a los gastos públicos, a través del pago de impuestos.

El próximo año se notificará de forma oficial al empresario sobre el pago que se requiere y de los posibles beneficios que puede obtener en caso de pagar.

“El SAT va a notificar el requerimiento de pago en enero de 2026. Una vez que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, inicia el plazo para el pago voluntario y del pago de conformidad con el Código Fiscal de la Federación los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad lo que conforme a derecho proceda para realizar el pago”, detalló.

Ojalá pague, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su confianza en que el empresario pague sus adeudos pendientes, lo que aclaró, es un asunto legal, no político.

“Esperemos que se pague, así debe ser, si no pagan pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior y realmente este tema nosotros es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo”, comentó.

Sobre la asistencia del empresario mexicano a la cena de Navidad del presidente Donald Trump, la presidenta evitó opinar.