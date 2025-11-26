Frente frío 16 causará lluvias en México: SMN advierte por pronóstico en estos estados

El gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emite la información correspondiente a los gobiernos de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo y a las otras entidades en las que se prevén efectos, para que mantengan activos sus protocolos de preparación y atención ante las condiciones meteorológicas que se presentarán en las próximas horas.

En el reporte más reciente del SMN detalló que hay los siguientes pronósticos de lluvias:

Lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y TehuacánSierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Oaxaca (norte).

Lluvias muy fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca), Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Lluvias fuertes en Querétaro (región Sierra Gorda), Puebla (región Mixteca), Veracruz (región Sotavento) y Tabasco (occidente).

Intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.

En su pronóstico extendido a 72 horas, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que debido a estas condiciones adversas, se ratifica el pronóstico de lluvias puntuales intensas entre miércoles y jueves en el norte de Veracruz y zonas de Puebla.

También se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora (km/h) en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Se esperan #Lluvias de fuertes a intensas en regiones de 10 estados de #México . Más información en ⬇️ https://t.co/Cz4BqQ2OWK pic.twitter.com/FODBfiTgrs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2025

Evento del norte

Además, se prevé evento de “Norte” de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tabasco; de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.

Ante estos fenómenos meteorológicos, se recomienda a la población a seguir las indicaciones de protección civil de su localidad y mantenerse informada a través de las cuentas oficiales @CNPCmx y @conagua_clima.