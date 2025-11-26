Frente frío 16 causará lluvias en México: SMN advierte por pronóstico en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas en algunas entidades derivadas del frente frío número 16, evento del Norte en interacción con un canal de baja presión, por lo que el gobierno emite a las autoridades de cinco entidades reforzar las acciones preventivas para evitar peligros a la ciudadanía.
Las lluvias regresan en estas entidades con el frente frío número 16
El gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emite la información correspondiente a los gobiernos de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo y a las otras entidades en las que se prevén efectos, para que mantengan activos sus protocolos de preparación y atención ante las condiciones meteorológicas que se presentarán en las próximas horas.
En el reporte más reciente del SMN detalló que hay los siguientes pronósticos de lluvias:
Lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y TehuacánSierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Oaxaca (norte).
Lluvias muy fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca), Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.
Lluvias fuertes en Querétaro (región Sierra Gorda), Puebla (región Mixteca), Veracruz (región Sotavento) y Tabasco (occidente).
Intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.
En su pronóstico extendido a 72 horas, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que debido a estas condiciones adversas, se ratifica el pronóstico de lluvias puntuales intensas entre miércoles y jueves en el norte de Veracruz y zonas de Puebla.
También se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora (km/h) en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Se esperan #Lluvias de fuertes a intensas en regiones de 10 estados de #México .
Más información en ⬇️ https://t.co/Cz4BqQ2OWK pic.twitter.com/FODBfiTgrs
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2025
Evento del norte
Además, se prevé evento de “Norte” de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tabasco; de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.
Ante estos fenómenos meteorológicos, se recomienda a la población a seguir las indicaciones de protección civil de su localidad y mantenerse informada a través de las cuentas oficiales @CNPCmx y @conagua_clima.