Autoridades detienen a 15 integrantes de un grupo criminal en cuatro estados

En un comunicado conjunto, las autoridades federales detallaron que durante los operativos se aseguraron 14 propiedades, vehículos de alta gama, motocicletas, cuatrimotos, armas de fuego y drogas.

El operativo fue realizado por integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Sedena y la Guardia Nacional (GN).

El golpe a la estructura del grupo criminal también incluyó el aseguramiento de dinero en efectivo, equipos de comunicación y material táctico. La afectación económica a las operaciones de la organización se estima en alrededor de 97 millones de pesos.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, en coordinación con @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y el #CNI, realizaron cateos en 15 inmuebles vinculados a una organización delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y… pic.twitter.com/GnQh3yqhZr — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2025

El jueves pasado, en dos operativos realizados en Sinaloa y Baja California, fuerzas federales y locales detuvieron a 15 generadores de violencia.

Entre los detenidos estaba José Socorro "N", líder de una célula criminal en Tijuana.

Este sujeto tenía tres órdenes de aprehensión por homicidio, incluido un feminicidio ocurrido en septiembre de 2025.