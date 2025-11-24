Publicidad

México

Autoridades detienen a 15 integrantes de un grupo criminal en cuatro estados

Entre los detenidos se encuentran los principales líderes de la organización, Isaí Gabriel “N”, “El Carnal”, e Ignacio “N”, “Pelayo”.
lun 24 noviembre 2025 03:20 PM
También se aseguró dinero en efectivo, equipos de comunicación y material táctico. (Captura de pantalla)

La madrugada de este lunes, autoridades federales detuvieron a 15 miembros de un grupo criminal en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, informó el Gabinete de Seguridad.

Entre los detenidos se encuentran los principales líderes de la organización, Isaí Gabriel “N”, “El Carnal”, e Ignacio “N”, “Pelayo”, quienes tenían órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada.

En un comunicado conjunto, las autoridades federales detallaron que durante los operativos se aseguraron 14 propiedades, vehículos de alta gama, motocicletas, cuatrimotos, armas de fuego y drogas.

El operativo fue realizado por integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Sedena y la Guardia Nacional (GN).

El golpe a la estructura del grupo criminal también incluyó el aseguramiento de dinero en efectivo, equipos de comunicación y material táctico. La afectación económica a las operaciones de la organización se estima en alrededor de 97 millones de pesos.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.

El jueves pasado, en dos operativos realizados en Sinaloa y Baja California, fuerzas federales y locales detuvieron a 15 generadores de violencia.

Entre los detenidos estaba José Socorro "N", líder de una célula criminal en Tijuana.

Este sujeto tenía tres órdenes de aprehensión por homicidio, incluido un feminicidio ocurrido en septiembre de 2025.

