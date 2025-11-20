15 generadores de violencia son detenidos en Sinaloa y Baja California

Este sujeto tenía tres órdenes de aprehensión por homicidio, incluido un feminicidio ocurrido en septiembre de 2025.

“Tras su detención, será trasladado al municipio de Tijuana, Baja California, donde es requerido por un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho”, se informa en el comunicado.

De acuerdo con los reportes, José Socorro, alias el "L-12", es identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana y está vinculado con narcomenudeo y extorsión.

Mientras tanto, en Navolato, Sinaloa, se detuvo a 14 personas, tres de ellas extranjeras. Además, se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora tras un reporte ciudadano.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa. Estos resultados forman parte… pic.twitter.com/QPgzDgubJu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 20, 2025

Este es el segundo golpe de las autoridades federales en una semana. El martes pasado, la Semar, a través de la Armada de México y la Sexta Región Naval, informó que se detuvo a 54 presuntos delincuentes durante operativos realizados en varios municipios de Colima como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”.

Las capturas se realizaron durante recorridos de vigilancia que se efectuaron en colonias de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima, con el objetivo de reducir la violencia y reforzar la seguridad ciudadana.