Transportistas y campesinos realizarán un paro el 24 de noviembre: esto sabemos

“Invitamos a la sociedad civil a que no salgan, porque se van a quedar parados. No pretendemos molestar sino ejercer una voz de justicia donde estamos pidiendo, como transportistas, seguridad en las carreteras “, dijo la vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC, Jeannet Chumacero, en entrevista con Radio Fórmula.

David Estévez, presidente del organismo, dijo que las mesas de trabajo con los legisladores no han tenido avances, de acuerdo con Proceso.

La marcha implicará que los operadores de transporte no salgan a carretera ni carguen mercancía.

¿Cuándo será el bloqueo?

El megabloqueo se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre desde las 8:00 horas.

¿Qué estados serán afectados por los bloqueos?

Hasta el momento, se han anunciado bloqueos en las siguientes carreteras:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca Acapulco

Además, se ha confirmado la participación de los siguientes estados:

San Luis Potosí

Sinaloa

Chihuahua

Ciudad de México

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Veracruz

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Colima

Nayarit

La inseguridad en carreteras, un problema económico

Los problemas de inseguridad en el país son advertidos por empresarios como uno de los principales inhibidores del crecimiento económico.

El Banco de México advirtió en su reporte de economías regionales de octubre que la inseguridad pública, especialmente en carreteras, representa un reto para los empresarios de distintas zonas del país.

Alejandrina Salcedo, directora general de Investigación Económica de Banxico, dijo que un ejemplo de las medidas que toman los empresarios para evitar el robo en carreteras son los cambios en los horarios en los que se mueven las mercanías.

Los empresarios destacaron una mayor ocurrencia de eventos de inseguridad, en particular robos y extorsiones, que siguen elevando los costos de traslado de bienes.

"Asimismo, señalaron que persistieron las extorsiones y asaltos al transporte de carga, lo que encareció los servicios logísticos y de seguridad", destacó el reporte.