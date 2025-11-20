Publicidad

México

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece plazas para trabajar en el Mundial 2026; así te registras

Los jóvenes podrán elegir actividades según su perfil e intereses y participar inicialmente durante tres meses, con opción a continuar hasta completar los 12 meses del programa.
jue 20 noviembre 2025 08:31 PM
Mundial 2026
Personas de 18 a 29 años pueden unirse a la organización del Mundial 2026 con Jóvenes Construyendo el Futuro. (Presdiencia)

Si quieres formar parte de la celebración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y tienes entre 18 y 29 años, ahora puedes hacerlo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El programa ofrecerá espacios de capacitación y desarrollo dentro de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. La noticia fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario del Trabajo Marath Baruch Bolaños.

¿Cómo participar en el Mundial con Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si quieres formar parte de la organización del Mundial 2026 a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, sigue estos pasos:

Registro: comenzará en abril. Ingresa al sitio oficial del programa: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx .

Documentación: prepara tus datos personales y la información requerida por la plataforma para completar tu inscripción.

Selección de actividades: podrás elegir participar en tareas relacionadas con turismo, hospitalidad, cultura, promoción o deportes, según tu perfil e intereses.

Duración de la participación: el periodo inicial será de 3 meses, con la posibilidad de continuar hasta completar el programa de 12 meses.

Beneficios: recibirás salario mínimo y seguro médico del IMSS durante tu estancia en el programa.

Información adicional: permanece atento a los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro para actualizaciones y detalles sobre vacantes.

sheinbaum-mundial-mexico.jpeg
El programa brinda capacitación y experiencia en turismo, cultura y deportes durante el Mundial 2026. (Foto: Presidencia de México.)

¿Cuántos lugares habrá disponibles?

El programa permitirá que 5 mil jóvenes se integren a diversas instituciones públicas, brindando apoyo en la logística y coordinación de actividades vinculadas al Mundial 2026.

Esta participación no solo les dará experiencia práctica en turismo, cultura y deportes, sino que también les permitirá formar parte de la organización de un evento internacional, conocer protocolos de atención al público y colaborar en la promoción de las sedes y actividades oficiales del torneo.

sheinbaum-mundial-mexico.jpeg
presidencia

Gobierno presenta Mundial Social; va por 74 torneos, rescate de canchas y récords

¿Cómo registrarse a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa ofrece una oportunidad para que jóvenes, empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales fortalezcan habilidades y adquieran experiencia laboral de manera formal.

Quiénes pueden participar

Jóvenes mexicanos de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen.

Empresas físicas o morales, instituciones públicas u organizaciones sociales interesadas en formar aprendices.

Personas con discapacidad, ya que el programa promueve la inclusión; la disponibilidad de vacantes accesibles se indica en los Planes de Actividades.

Cómo registrarse

Los interesados pueden ingresar en la página oficial del programa:

Como aprendiz: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz

Como tutor o tutora: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/tutores

El registro se puede realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet (computadora, tablet o celular).

El proceso es gratuito y sencillo; se recomienda no aceptar ayuda de desconocidos para evitar fraudes.

Este mecanismo permite que los jóvenes se integren de manera segura y directa a un programa que impulsa su desarrollo profesional y acceso al mercado laboral.

Unknown causian person holding passport with visa
Tendencias

¿Tienes boletos para el Mundial 2026? EU dará prioridad para tramitar la visa

¿Cuánto pagan en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los participantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben durante su capacitación un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo. En 2025, este monto es de 8,480 pesos.

Este pago se entrega de manera regular mientras los jóvenes completan sus actividades y les permite cubrir gastos básicos mientras adquieren experiencia laboral y desarrollan habilidades en el ámbito profesional.

