Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece plazas para trabajar en el Mundial 2026; así te registras

¿Cómo participar en el Mundial con Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si quieres formar parte de la organización del Mundial 2026 a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, sigue estos pasos:

Registro: comenzará en abril. Ingresa al sitio oficial del programa: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx .

Documentación: prepara tus datos personales y la información requerida por la plataforma para completar tu inscripción.

Selección de actividades: podrás elegir participar en tareas relacionadas con turismo, hospitalidad, cultura, promoción o deportes, según tu perfil e intereses.

Duración de la participación: el periodo inicial será de 3 meses, con la posibilidad de continuar hasta completar el programa de 12 meses.

Beneficios: recibirás salario mínimo y seguro médico del IMSS durante tu estancia en el programa.

Información adicional: permanece atento a los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro para actualizaciones y detalles sobre vacantes.

El programa brinda capacitación y experiencia en turismo, cultura y deportes durante el Mundial 2026. (Foto: Presidencia de México.)

¿Cuántos lugares habrá disponibles?

El programa permitirá que 5 mil jóvenes se integren a diversas instituciones públicas, brindando apoyo en la logística y coordinación de actividades vinculadas al Mundial 2026.

Esta participación no solo les dará experiencia práctica en turismo, cultura y deportes, sino que también les permitirá formar parte de la organización de un evento internacional, conocer protocolos de atención al público y colaborar en la promoción de las sedes y actividades oficiales del torneo.

¿Cómo registrarse a la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa ofrece una oportunidad para que jóvenes, empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales fortalezcan habilidades y adquieran experiencia laboral de manera formal.

Quiénes pueden participar

Jóvenes mexicanos de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen.

Empresas físicas o morales, instituciones públicas u organizaciones sociales interesadas en formar aprendices.

Personas con discapacidad, ya que el programa promueve la inclusión; la disponibilidad de vacantes accesibles se indica en los Planes de Actividades.

Cómo registrarse

Los interesados pueden ingresar en la página oficial del programa:

Como aprendiz: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz

Como tutor o tutora: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/tutores

El registro se puede realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet (computadora, tablet o celular).

El proceso es gratuito y sencillo; se recomienda no aceptar ayuda de desconocidos para evitar fraudes.

Este mecanismo permite que los jóvenes se integren de manera segura y directa a un programa que impulsa su desarrollo profesional y acceso al mercado laboral.

¿Cuánto pagan en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los participantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben durante su capacitación un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo. En 2025, este monto es de 8,480 pesos.

Este pago se entrega de manera regular mientras los jóvenes completan sus actividades y les permite cubrir gastos básicos mientras adquieren experiencia laboral y desarrollan habilidades en el ámbito profesional.