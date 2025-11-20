Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece plazas para trabajar en el Mundial 2026; así te registras

Si quieres formar parte de la celebración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y tienes entre 18 y 29 años, ahora puedes hacerlo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
El programa ofrecerá espacios de capacitación y desarrollo dentro de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. La noticia fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario del Trabajo Marath Baruch Bolaños.
Publicidad
¿Cómo participar en el Mundial con Jóvenes Construyendo el Futuro?
Si quieres formar parte de la organización del Mundial 2026 a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, sigue estos pasos:
Documentación: prepara tus datos personales y la información requerida por la plataforma para completar tu inscripción.
Selección de actividades: podrás elegir participar en tareas relacionadas con turismo, hospitalidad, cultura, promoción o deportes, según tu perfil e intereses.
Duración de la participación: el periodo inicial será de 3 meses, con la posibilidad de continuar hasta completar el programa de 12 meses.
Beneficios: recibirás salario mínimo y seguro médico del IMSS durante tu estancia en el programa.
Información adicional: permanece atento a los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro para actualizaciones y detalles sobre vacantes.
¿Cuántos lugares habrá disponibles?
El programa permitirá que 5 mil jóvenes se integren a diversas instituciones públicas, brindando apoyo en la logística y coordinación de actividades vinculadas al Mundial 2026.
Esta participación no solo les dará experiencia práctica en turismo, cultura y deportes, sino que también les permitirá formar parte de la organización de un evento internacional, conocer protocolos de atención al público y colaborar en la promoción de las sedes y actividades oficiales del torneo.
Los participantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben durante su capacitación un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo. En 2025, este monto es de 8,480 pesos.
Este pago se entrega de manera regular mientras los jóvenes completan sus actividades y les permite cubrir gastos básicos mientras adquieren experiencia laboral y desarrollan habilidades en el ámbito profesional.