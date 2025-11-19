EU acusa a Ryan Wedding de vínculos con el Cártel de Sinaloa y ofrece 15 mdd por el exatleta canadiense

“Este exatleta olímpico canadiense lidera una organización criminal transnacional. Figura en la lista de los 10 más buscados del FBI y forma parte de una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá, trabajando estrechamente con el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera que inunda con cocaína desde Colombia tanto a comunidades estadounidenses como canadienses”, dijo en conferencia de prensa.

Ryan James Wedding fue snowboarder y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Bondi explicó que además de aumentar la recompensa por el exatleta que figura entre los hombres más buscados por el FBI, se han incautado bienes a personas asociadas a su empresa criminal.

“El Departamento de Estado ha aumentado la recompensa por Ryan Wedding de 10 millones a 15 millones de dólares. Se ofrecen recompensas de dos millones por información que conduzca al arresto de los involucrados. El Departamento del Tesoro, a través de su programa de control de activos extranjeros, está incautando bienes pertenecientes a aproximadamente 19 de los objetivos asociados con la organización criminal de Ryan Wedding, valorada en cientos de millones de dólares”, dijo.

La fiscal agregó que la encomienda que les dio el presidente Donald Trump es hacer a Estados Unidos seguro, por lo que no se quedarán de “brazos cruzados” ante la operación de traficantes de drogas.

“Están matando a nuestros jóvenes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y este individuo es responsable de gran parte de ese horror. El presidente Trump nos encomendó una misión: hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras estos narcotraficantes siguen operando impunemente, arrasando con nuestros vecindarios y poniendo en peligro a los estadounidenses y a los canadienses”, destacó.