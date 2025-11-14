¿Qué se celebra el 20 de noviembre en México? Reseña y líderes históricos de esta fecha

En México se conmemora el 20 de noviembre y, gracias a esta fecha, estudiantes y trabajadores tienen un día de asueto. ¿Sabes realmente por qué se celebra este día? ¿Qué acontecimientos históricos se conmemoran en esta fecha? A continuación te dejamos todos los detalles.
¿Qué se celebra el 20 de noviembre en México?
¿Qué se conmemora el 20 de noviembre?
El 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, fecha en que comenzó el levantamiento contra el régimen establecido en México. El movimiento, liderado por Francisco I. Madero, se levantó en armas contra el presidente Porfirio Díaz, quien había estado en el poder por más de 30 años.
Después de una serie de elecciones arregladas, supresión y censura, la gota que derramó el vaso fue la falsa declaración de las elecciones generales de 1910, que favorecieron a Madero.
Madero lanzó una revuelta contra el presidente Díaz en 1910. El famoso documento que contiene su declaración contra Díaz, titulado “El Plan de San Luis Potosí” es también el origen de una de las ideas políticas más fuertes de México, “sufragio efectivo, no reelección”, que se traduce como “sufragio efectivo, sin reelecciones”. También se convirtió en una proclamación pública de apoyo a los rebeldes.
Líderes de la Revolución mexicana
Al esfuerzo se unieron muchos más líderes, como Francisco Villa y Venustiano Carranza, y obtuvo el apoyo de los mexicanos adinerados que fueron los más afectados por las fallidas políticas económicas de Díaz.
A raíz de este conflicto, Díaz renunció al año siguiente, poniendo fin a su reinado de tres décadas en la nación. Aunque la revolución fue un éxito, el país no conoció la paz hasta una década después, cuando Carranza llegó al poder en mayo de 1917.
¿Quién fue Francisco I. Madero?
Francisco Indalecio Madero fue un revolucionario y presidente de México quien derrocó con éxito a Porfirio Díaz al unificar temporalmente varias fuerzas democráticas y anti-Díaz. Sin embargo, no logró controlar las reacciones tanto de los conservadores como de los revolucionarios que provocaron sus reformas moderadas.
Hijo de una familia privilegiada, Madero asistió a Mount St. Mary's College en Emmitsburg, Maryland (1886-88), y luego estudió durante varios años en una escuela de negocios en París y un semestre en la Universidad de California en Berkeley.
Madero creía en una forma moderada de democracia y ayudó a organizar el Club Democrático de Benito Juárez y un partido en Coahuila (1904-05) en un intento fallido de convertirse en gobernador de estado. Rápidamente aprendió sobre el ámbito político; sin embargo, los esfuerzos para poner fin a la presidencia de Porfirio Díaz requerían un movimiento democrático nacional, por ello, apoyó a los periodistas independientes y alentó los esfuerzos de organizaciones políticas.
Decena trágica
La Revolución provocó la muerte de más de un millón de compatriotas, pero dio realce a figuras de relieve como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Venustiano Carranza y otros. Sin embargo, durante la llamada Decena Trágica, en 1913, encabezada por Manuel Mondragón, Félix Díaz, sobrino del exdictador, y Bernardo Reyes, murieron tanto Francisco I. Madero como su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez, siendo consecuencia de ello que Victoriano Huerta usurpara la presidencia para, poco tiempo después, caer en desgracia y protagonizar su exilio.