Sheinbaum: “Paguen sus impuestos en lugar de campañas en redes”

De acuerdo con morenistas, políticos opositores pagaron recientemente sumas millonarias para crear un movimiento ficticio en redes en contra de la llamada ''Cuarta Transformación''.

"¡Ah, cómo les gusta tirarnos en las redes sociales! Hoy presentamos en la Mañanera, ¿saben cuánto destinaron en la última campaña? 90 millones de pesos para hacer pensar a la gente que hay un movimiento en contra nuestro'', relató hoy Sheinbaum al respecto ante sus seguidores, acompañada de la gobernadora Delfina Gómez.

''En realidad compran cuentas, bots se llaman, robots, que lo que hacen es hacer campañas en las redes sociales, y como ahora muchos, sobre todos los jóvenes, están en las redes sociales, pues parece como que es un movimiento en contra nuestro", expuso.

En menos de dos horas y sin discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los proyectos relativos a las deudas fiscales de Grupo Salinas y Elektra, del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ejecutar el cobro pendiente.

En unanimidad, los ministros desecharon los amparos que promovió Grupo Salinas por los pagos al ISR, que en un inicio eran por 35,159 millones de pesos distribuidos en siete litigios, pero con los recargos y multas, la deuda asciende a más de 50,000 millones de pesos.

En septiembre, la procuradora fiscal, Grisel Galeano, detalló que cuatro empresas de Grupo Salinas sumaban adeudos por más de 48,000 mdp.

Las deudas abarcan de 2008 a 2015. La mayoría de ellas son del sexenio de Enrique Peña Nieto, por la deducción ilegal de pérdidas por ventas de acciones, aplicadas por las empresas para reducir la base sobre la cual pagaron el ISR.

Salinas Pliego respondió con una publicación en la red social X: "Hoy no se acaba, comienza".

Grupo Salinas señaló, por su parte, que la Corte votó en contra sin análisis jurídico y solo por consigna y mandato del Gobierno federal. "Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México", publicó en X.

Añadió que el precedente es grave y tiene implicaciones más allá de los casos del Grupo, pues aseguró que la Corte dejó de defender ciudadanos y empresas, "eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles abusivos e ilegales, con tal de servir al poder político".

"Pero que quede claro: seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos", advirtió.