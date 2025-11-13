Bloqueos reportados por la CNTE en Oaxaca y Chiapas

Maestros de la Sección 22 instalaron casas de campaña en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca como parte del paro de 48 horas anunciado por la Coordinadora. La demanda central es la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

En Chiapas, integrantes del magisterio realizaron la toma de las instalaciones de la Torre Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. También mantienen un bloqueo en el bulevar Andrés Serra Rojas, lo que forma parte de las acciones coordinadas en ese estado.

Carreteras federales afectadas en Guerrero y Oaxaca

Reportes de autoridades indican presencia de manifestantes en la autopista Chilpancingo–Acapulco, a la altura del kilómetro 364+800. La circulación permanece cerrada de manera parcial y se sugiere como ruta alterna la carretera Chilpancingo–Acapulco.

#TomePrecauciones en #Guerrero continua cierre parcial de circulación por presencia de personas, en caseta de cobro Palo Blanco No. 103, cerca del km 288+800 de la autopista Chilpancingo-Acapulco (Directo). Atienda indicación vial. pic.twitter.com/mrTwrd9YF7 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 13, 2025

Asimismo, se registran cierres en la autopista Tehuacán–Oaxaca, en la plaza de cobro Huitzo, donde hay presencia de manifestantes en ambos sentidos. El paso se encuentra totalmente suspendido.

Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Suchixtlahuaca. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) November 13, 2025

Otro punto sin circulación es la caseta de Suchitlahuaca, donde el cierre también es total conforme a información de Caminos y Puentes Federales.

En Chiapas hay liberación del cobro de peaje en la caseta Tuxtla Gutiérrez–San Cristóbal de las Casas. Otras liberaciones se realizan en la autopista Tuxtla Gutiérrez–Arriaga, en la región Istmo-Costa, y en la autopista Tuxtla Gutiérrez–Las Choapas, Veracruz.

Qué es la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está conformada por maestros disidentes del sindicado oficialista del siglo XX, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Y actualmente tiene adherentes principalmente en los estados del sur.

En diciembre de 1979, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional Representativa de la CNTE. En este evento, delegados de diferentes estados de México se reunieron para discutir estrategias y organizarse en contra de lo que llamaban las prácticas autoritarias del SNTE.

La CNTE agrupa a maestros de todo el país, pero tiene una fuerte presencia en el sur de México. En estados con altos niveles de pobreza como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La Coordinadora se caracteriza por sus movilizaciones y protestas en contra de las reformas educativas del gobierno. Su formación fue una respuesta a la percepción de corrupción y falta de representatividad dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual es el sindicato oficial de maestros en México.