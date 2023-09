Claudia Sheinbaum, la científica que quiere hacer historia

¿Cuál sería el pendiente en materia económica que debe retomar?

—Seguir trabajando por el bienestar. Sí podemos hablar de crecimiento económico, sí podemos hablar de inversiones, pero nuestro indicador tiene que ser siempre el bienestar de las y los mexicanos.

La Encuesta de Ingreso-Gasto (del INEGI) habló de disminución de desigualdades, reducción de la pobreza y creo que eso tiene que ser un indicador fundamental además de la sustentabilidad.

¿Qué plan tiene para aprovechar el nearshoring en México?

—Hay que permitir que se den las condiciones para que haya más inversión, pero, además, hay que generar las condiciones para que esas inversiones generen bienestar y buen vivir. ¿A qué me refiero? ¿Dónde van a vivir los trabajadores y trabajadoras que van a trabajar en Tesla? Yo le hice esa pregunta al gobernador de Nuevo León (Samuel García). No está claro. ¿Dónde van a vivir? ¿A qué escuelas van a ir los hijos? ¿En qué clínicas se van a atender? ¿Dónde van a estar los hospitales? ¿En qué calles pavimentadas van a estar? ¿Dónde va la vivienda? [Debemos ver] también en dónde se colocan las inversiones, cómo se desarrollan, porque lo que ya vimos es que la inversión por sí misma no genera bienestar. Es la gran oportunidad que tenemos, no solamente la inversión, sino generar calidad de vida.

¿Estados Unidos o China?

—Con Estados Unidos tenemos una relación comercial que no se puede separar. Estamos integrados económicamente y es distinto a China, con China no hay tratado libre comercio. Esta posición con Estados Unidos nos potencia enormemente. La relación con China existe y tiene que seguir existiendo, pero el tratado con EU tiene que mantenerse y potenciarse además.

¿Le pondrá lupa a las administraciones pasadas, incluida la del presidente López Obrador?

—Para eso está la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. No es una tarea del gobernante, el gobernante lo que tiene que llegar es, principalmente, a planear hacia adelante.

Ahora mismo, ¿de qué es responsable el presidente Andrés Manuel López Obrador?

—El presidente Andrés Manuel López Obrador generó un gran cambio en nuestro país. Hoy, México es otro al que había hasta noviembre de 2018. En términos de quién gobierna, hoy el presidente no solamente tiene popularidad por sus programas sociales, sino porque mira al pueblo de México. El pueblo de México se siente identificado con su presidente.

¿Confía en el INE?

—Creo que tiene que haber una reforma electoral, que no le cueste tanto el sistema electoral al país, y también hoy estamos en otras condiciones y creo que sí tiene que abrirse el debate en este sentido. Yo confío en el pueblo de México.

¿Por qué creerle a usted si buena parte de los políticos engañan o no cumple lo que promete?

—Pues por mi historia. Tú puedes hablar mucho, pero es tu historia lo que te defiende y ahí está mi historia como servidora pública, como científica, como académica y como persona.