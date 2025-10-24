¿Cuándo cae la pensión del IMSS de noviembre 2025 y por qué el pago será diferente para algunos jubilados?

¿Tienes derecho a pensión, incapacidad o subsidios? 🧾

¿Cuándo cae la pensión del IMSS de noviembre?

Según el calendario de la Coordinación de Prestaciones Económicas, de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, el siguiente pago de la pensión será el lunes 3 de noviembre para más de 4 millones de beneficiarias y beneficiarios.

El instituto fija la entrega económica en el primer día hábil de cada mes, y el 1 y 2 de noviembre caen en fin de semana.

¿Quiénes reciben aguinaldo y de cuánto equivale?

El aguinaldo es un derecho que está limitado a los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley de Seguro Social de 1973. Es decir, las personas jubiladas y pensionadas que fueron registradas al Seguro Social hasta el 30 de junio de 1997, recibirán esta prestación.

Todas las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez de la Ley 97 no reciben este concepto.

El aguinaldo, por su parte, equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin considerar el importe de asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. De acuerdo con el IMSS, se paga durante noviembre.

¿Qué otras diferencias existen entre las pensiones de la ley 73 y 97?

Actualmente hay dos regímenes del IMSS para determinar las pensiones con diferencias muy marcadas en cuanto a beneficios y requisitos.

Fechas de aplicación

Régimen 73 Régimen 97 Si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Si comenzaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.



¿Cómo funciona?

Régimen 73 Régimen 97 El IMSS es la entidad que asume el pago directo de la pensión, basado en aportaciones de todos los trabajadores activos. El monto se determina con el salario promedio de los últimos cinco años de trabajo.

El monto depende más directamente del trabajador, y los recursos económicos que pueda acumular en una cuenta gestionada por una Administradora de Fondos para el Retiro o Afore. El dinero depositado generará rendimientos a lo largo del periodo laboral.



Requisitos

Régimen 73 Régimen 97 Tener mínimo 500 semanas de cotización y dependiendo de la edad en la que te pensiones, te otorgarán un porcentaje de la pensión. A los 60 recibes 75%, y aumenta 5% hasta el 100% a los 65.

Tener 60 años cumplidos, contar con recursos en tu cuenta Afore y actualizar el Expediente de Identificación de Trabajador. Las semanas cotizadas solicitadas aumentan cada año. En 2025 son 850.



Recursos que se entregan en efectivo

Régimen 73 Régimen 97 SAR 92-97 Retiro 97 a la fecha de retiro Infonavit 1997

SAR 92-97



Recursos que no se entregan en efectivo, ya que se canalizan en la pensión