México

“No he tenido la necesidad de golpear gente para un cártel”, dice Chávez Jr

La FGR señala a Julio César Chávez Jr. es señalado por la FGR por el presunto tráfico de armas y por supuestos nexos con miembros del Cártel de Sinaloa.
jue 09 octubre 2025 02:12 PM
Julio César Chávez Jr. no se presenta a audiencia; juez descarta frenar su captura en México
Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa. Más tarde fue deportado a México. (Foto: Cuartoscuro )

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. negó tener vínculos criminales con integrantes del Cártel de Sinaloa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara por ser un ''vil esbirro y/o ajustador de cuentas” de ese grupo criminal.

“Claro que lo soy (inocente), no soy traficante. En Culiacán todo mundo lo sabe, yo golpear gente para un cártel y esas cosas, no, no, yo no... gracias a Dios no he tenido la necesidad”, dijo durante una entrevista con Carlos Aguilar, periodista de TUDN México.

El señalamiento de la FGR se desprende de la escucha de conversaciones telefónicas entre miembros de Cártel de Sinaloa, en las que se establece una presunta relación del boxeador con Néstor Isidro Pérez Salas, "El Nini", quien fuera jefe de escoltas de ''Los Chapitos'' y se encuentra en Estados Unidos, a donde fue extraditado desde 2024.

De acuerdo con las llamadas intervenidas, el boxeador era el encargado, por órdenes de “El Nini”, de golpear a integrantes de la organización criminal que debían ser castigados. Chávez negó la versión.

Estados

Julio César Chávez Jr retoma entrenamientos tras salir de penal

“No soy una persona que ande con gente cuidándome, ando solo, y si me saludan, pues no sé quiénes son. Si me toca saludar a alguien espero estar bien y que se porten bien conmigo y convivir, no voy a estar preguntando quién es quién”, dijo Chávez Jr. sobre tener que convivir con integrantes del crimen organizado.

El hijo de Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, fue detenido en Estados Unidos en julio. Después fue deportado a México para enfrentar a la justicia, sin embargo, lleva su proceso en libertad.

“Fue un shock para mí, jamás me lo esperaba, pues, que me detuvieran, tenía visa y tenía todo. Me salí a pasear en el patín y en la segunda vuelta que di llegó la patrulla, y llegaron cinco, y yo de ‘tengo visa, esta es mi casa’, y me la cancelaron ese mismo día”, contó sobre el día de su captura.

El boxeador aseguró que está enfocado en volver a su carrera deportiva. Incluso aseguró que solo tiene que pedir permiso a autoridades para volver al ring en México o en otra parte del mundo.

A principios de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la libertad condicional de Julio César Chávez Jr., la cual fue concedida por un juez.

La FGR acusa al boxeador de traficar armas, además de formar parte del Cártel de Sinaloa.

