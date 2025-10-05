Sheinbaum: no al injerencismo extranjero; no al amparo como refugio de los potentados

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por la soberanía y en contra del injerencismo en las decisiones de México como nación, al presentar su primer informe de gobierno.
“En pocas palabras México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo. Somos un país libre, independiente y soberano”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum sostuvo que a partir de 2024 se implementaron cuatro pilares para la estrategia de seguridad de forma soberana: la atención a las causas de la delincuencia, mayor inteligencia e investigación, el fortalecimiento de la Guardia Nacional con su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la colaboración entre niveles de gobierno.
“La política de la construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción, certeza y perseverancia”, afirmó la presidenta.
Destacó que hasta septiembre hay una reducción del homicidio doloso del 32% a nivel nacional, en especial en Zacatecas con una baja de 88% en este delito; en Chiapas de 73%; Jalisco 62%; Nuevo León 61%; Guanajuato 47%; Sonora 46%; Puebla 45%; Tabasco 44%; Estado de México 43%; Baja California 25% y Guerrero 22%.
La mandataria defendió su propuesta de reforma a la Ley de Amparo, la cual, afirmó, garantiza los derechos de las y los ciudadanos ante cualquier acto de las autoridades y procura una justicia más rápida y expedita.
“(Va a) evitar que el amparo se vuelva resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos”, afirmó.
Sheinbaum destacó el incremento del salario mínimo desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta el primer año de su gobierno (de 2018 a 2025) en un 135%, así como la reducción de las y los mexicanos en situación de pobreza del 45% a 29% de la población.
“Evidentemente tenemos que seguir trabajando para que ningún mexicano o mexicana viva en la pobreza, pero estoy segura de algo, vamos por el camino correcto, esta hazaña ya está escrita en la historia nacional.
“Entre 2018 y 2024 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, ese logro aunque quieran no lo podrán borrar ni las campañas de odio ni la mentira ni la calumnia, es un hecho irrefutable”, señaló.
Sheinbaum cerró su informe con el compromiso de no fallarle al pueblo de México.
“No les voy a fallar, mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Mi compromiso es defender a la patria”, concluyó la mandataria.
Sheinbaum: quieren separarme de AMLO para acabar con el movimiento
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que quieren separarla del exmandatario Andrés Manuel López Obrador para terminar con el movimiento, sin embargo, aseveró que los unen valores de honestidad y amor al pueblo.
"Se han empeñado en separarnos, en que rompamos, su objetivo no es otro que el de acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México, porque compartimos proyecto, el Humanismo Mexicano, porque no llegamos al Gobierno solo para administrar, llegamos para seguir transformando la Nación, para el bienestar del pueblo", aseveró.
Consideró que el expresidente es un ejemplo y nunca se rindió, por lo que ella tampoco lo hará.
"Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo, nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios y, escúchenlo bien, su presidenta nunca lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios, porque, por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia a uno solo, al pueblo de México", abundó.