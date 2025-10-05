Sheinbaum: no al injerencismo extranjero; no al amparo como refugio de los potentados

Sheinbaum sostuvo que a partir de 2024 se implementaron cuatro pilares para la estrategia de seguridad de forma soberana: la atención a las causas de la delincuencia, mayor inteligencia e investigación, el fortalecimiento de la Guardia Nacional con su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la colaboración entre niveles de gobierno.

“La política de la construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción, certeza y perseverancia”, afirmó la presidenta.

La presidente Claudia Sheinbaum presentó este domingo su primer informe gobierno, luego de que el 1 de octubre cumplió un año en el cargo. (Henry Romero/Reuters)

Destacó que hasta septiembre hay una reducción del homicidio doloso del 32% a nivel nacional, en especial en Zacatecas con una baja de 88% en este delito; en Chiapas de 73%; Jalisco 62%; Nuevo León 61%; Guanajuato 47%; Sonora 46%; Puebla 45%; Tabasco 44%; Estado de México 43%; Baja California 25% y Guerrero 22%.

La mandataria defendió su propuesta de reforma a la Ley de Amparo, la cual, afirmó, garantiza los derechos de las y los ciudadanos ante cualquier acto de las autoridades y procura una justicia más rápida y expedita.

“(Va a) evitar que el amparo se vuelva resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos”, afirmó.

Desde el Zócalo, así luce un poco del panorama:@Lidstelle pic.twitter.com/zAKf2juyXJ — Expansión Política (@ExpPolitica) October 5, 2025

Sheinbaum destacó el incremento del salario mínimo desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta el primer año de su gobierno (de 2018 a 2025) en un 135%, así como la reducción de las y los mexicanos en situación de pobreza del 45% a 29% de la población.

“Evidentemente tenemos que seguir trabajando para que ningún mexicano o mexicana viva en la pobreza, pero estoy segura de algo, vamos por el camino correcto, esta hazaña ya está escrita en la historia nacional.

“Entre 2018 y 2024 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, ese logro aunque quieran no lo podrán borrar ni las campañas de odio ni la mentira ni la calumnia, es un hecho irrefutable”, señaló.

Miles de personas asistieron este domingo al informe de la mandataria federal. (Henry Romero/Reuters)

Sheinbaum cerró su informe con el compromiso de no fallarle al pueblo de México.

“No les voy a fallar, mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México. Mi compromiso es defender a la patria”, concluyó la mandataria.