Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Detienen a jefe de plaza de la Familia Michoacana en el Estado de México

La Familia Michoacana es uno de los grupos criminales que se encargan de la extorsión en varios municipios del Estado de México.
dom 28 septiembre 2025 05:34 PM
G19D6UTX0AA6843.jpeg

Autoridades federales detuvieron en el Estado de México a Bryan Antonio García Luna, de 27 años, y a Edgar de Jesús Ramos, de 25 años, el primero de ellos identificado como líder criminal.

Bryan Antonio García es identificado como jefe de plaza del grupo delictivo La Familia Michoacana y es posible responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay.

Publicidad

En comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que la detención se dio después de despliegues estratégicos realizados sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad del Xhitey.

En este lugar, los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación y cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida.

Por ello, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos ambas personas y durante la revisión, los agentes hallaron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

Además, la Secretaría de Estado mencionó que Bryan Antonio García Luna y Edgar de Jesús Ramos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Y señaló que estas detenciones son resultado del reforzamiento de seguridad para detener a objetivos delincuenciales prioritarios.

En el operativo participaron las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), así como Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con autoridades del Estado de México y del municipio de Jilotepec.

Publicidad

Tags

Seguridad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad