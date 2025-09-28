Detienen a jefe de plaza de la Familia Michoacana en el Estado de México

En comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que la detención se dio después de despliegues estratégicos realizados sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad del Xhitey.

En este lugar, los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación y cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida.

Por ello, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos ambas personas y durante la revisión, los agentes hallaron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

Además, la Secretaría de Estado mencionó que Bryan Antonio García Luna y Edgar de Jesús Ramos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Y señaló que estas detenciones son resultado del reforzamiento de seguridad para detener a objetivos delincuenciales prioritarios.

En el operativo participaron las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), así como Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con autoridades del Estado de México y del municipio de Jilotepec.