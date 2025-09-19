¿Qué es Llave MX?

(Especial)

Llave MX es una solución tecnológica que genera una identidad digital y personal que permite a la ciudadanía ingresar a diversos portales de Internet de los tres órdenes de gobierno para realizar trámites, solicitar servicios y registrarse en programas sociales.

Esta herramienta incrementa la seguridad, facilita el acceso a servicios y agiliza la interacción de la ciudadanía con el gobierno.

¿Qué trámites se pueden hacer con ella?

Hasta el momento, Llave MX se ha utilizado para los siguientes trámites:

- Inscripción a la Nueva Beca de Educación Básica Rita Cetina

- Registro para candidaturas a los cargos del Poder Judicial

- Corrección, obtención y aclaración de actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio y defunción)

- Sistema de Información de Incidentes y Accidentes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

- Investigación de Mercado Abierta para la Compra Complementaria 2024

- Investigación de Mercado Abierta para la Compra Consolidada 2025-2026

- Registro de Proveedores con claves de Patente y Fuente Única de la Compra Consolidada

Sin embargo, el gobierno asegura que en el periodo 2025-2026 se integrarán los siguientes:

- Expediente Digital para personas físicas, que concentrará trámites, servicios y documentos de identidad emitidos por el gobierno

- Expediente Digital para personas morales, que concentrará trámites, servicios y documentos de constitución de empresas

- Revisión y validación documental para la entrega de medicamentos e insumos médicos del Sector Salud

Con el tiempo se incorporarán más trámites y servicios, especialmente los de mayor uso y volumen de solicitudes de la ciudadanía.

Cómo puedo recuperar la contraseña de la Llave MX

Si no has podido ingresar con éxito a tu cuenta por la contraseña, solo debes seguir estos pasos para recuperarla:

1. Entra a https://www.llave.gob.mx

2. Captura el correo electrónico y número de teléfono con los que creaste tu cuenta.

3. Confirma la casilla "No soy un robot" y presiona "Enviar".

Recibirás un enlace en los medios de contacto registrados, con el que podrás establecer una nueva contraseña y confirmar la acción. En el caso de connacionales que residen en el extranjero, es indispensable registrar el correo electrónico para realizar la actualización.

La Llave MX es necesaria para las becas Rita Cetina y Benito Juárez

Ambos programas abrirán un periodo de registros en septiembre para que nuevos alumnos puedan integrarse, por lo que es importante conocer los documentos y pasos necesarios para solicitar este beneficio.

Estas becas buscan reducir la deserción escolar en el país mediante un apoyo económico dirigido a millones de estudiantes de educación básica que desean continuar su formación académica.

Cada becario recibe un apoyo de 1,900 pesos cada dos meses. En el caso de la beca Rita Cetina, se otorgan 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, los alumnos interesados en recibir alguna de estas becas deberán tramitar primero una cuenta Llave MX .