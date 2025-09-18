OriGen, el proyecto que estudia el ADN de los mexicanos para saber de qué y por qué nos enfermamos

El biobanco más grande de Latinoamérica

Con una inversión inicial de 300 millones de pesos, el Proyecto OriGen ya secuenció las primeras 1,500 muestras. Lo hicieron en dos laboratorios del Hospital Zambrano Hellion, en Monterrey, Nuevo León.

La empresa Regeneron Genetics Center procesará el resto de las muestras. Una vez que el robot normaliza los tubos con la misma cantidad de ADN, estos se envían a Estados Unidos, donde opera la sede de la compañía.

Normalización de las muestras de ADN para que todas tengan la misma concentración antes de su análisis. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

La meta es que en ocho meses se tengan 100,000 exomas analizados (cada uno equivale al 1.5% del genoma de un humano) y 10,000 secuenciaciones completas. El exoma es la parte del ADN (exones) que contiene las instrucciones para fabricar proteínas. Sirve para identificar mutaciones que causan enfermedades.

Así que OriGen se proyecta como el biobanco más grande de América Latina, es decir, un enorme repositorio de muestras biológicas humanas para investigación médica.

“La diversidad genética que vamos a tener es mucho más amplia que cualquier otro estudio que se haya hecho en este país, de esta naturaleza. Creo que sí nos posiciona en Latinoamérica”. Pablo Kuri, director del Proyecto Origen.

Pablo Kuri, director del Proyecto oriGen, al presentar los avances de la iniciativa en Monterrey, el 9 de septiembre. (Foto: Tec Salud)

Hasta ahora existía un trabajo similar: el Biobanco Mexicano, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Este proyecto recolectó muestras biológicas y datos biomédicos de 40,000 adultos de los 32 estados; hizo análisis de ADN de 6,000 muestras y secuenció el genoma completo de 50 individuos. En 2023 se publicaron los resultados en la revista Nature, que arrojaron 1.8 millones de marcadores genéticos.

Es por ellos, que el Proyecto OriGen tiene buenos augurios. Será la base de datos genómica más representativa de la población mexicana y latinoamericana. Se espera que también contribuya a cerrar brechas del conocimiento sobre el genoma humano, pues actualmente solo 1% de la información genética es sobre población latina.

El ADN y las enfermedades

Muchas variantes genéticas relacionadas con enfermedades se encuentran en los exomas y el Proyecto OriGen quiere descubrirlas, así como lo hizo otro estudio mexicano de 2019, que encontró un gen presente en los nativos americanos asociado a la diabetes mellitus.

El equipo pretende ampliar el conocimiento con muchas otras enfermedades.

“No pensamos que esto tenga un límite. Mientras se siga analizando, este proyecto va a tener una larga vida”, señala Rocío Ortiz, encargada del biorrepositorio en el Proyecto Origen.

Rocío Ortíz, encargada del biorrepositorio del Proyecto OriGen (tercera de derecha a izquierda) y parte del equipo que analiza y prepara las muestras de ADN. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

Cuando estén listos, los análisis genómicos se cruzarán con la información clínica y epidemiológica que el proyecto recolectó. A cada participante, además de la muestra de sangre, se le aplicó un cuestionario de hasta 700 preguntas. Se les midió su composición corporal, glucosa, lípidos, triglicéridos, peso y talla.

“En quienes tienen diabetes tipo 2 ya diagnosticada, vamos a ver qué genes tienen, qué nos dicen sus genes, para ver si alguna variante se presenta más en ellos que en los que no tienen diabetes”, explica Kuri, subsecretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Y pongo ese ejemplo porque la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en México; pero lo podemos hacer con muchas otras, porque también se preguntaron antecedentes de infarto, cuestiones de salud mental, alimentación. O sea, hay mucha información que hay que contrastar con lo que nos dice la genómica o la genética”, detalla.