Cercanas a la Luz del Mundo llegan a juzgados en Jalisco

Como juezas en materia administrativa ambas tendrán la responsabilidad de resolver en casos como multas, sanciones, o decisiones de otro tipo tomadas por la administración pública, cuando son impugnadas por los ciudadanos, además de determinar responsabilidades de servidores públicos y particulares con sanciones y resoluciones para, eventualmente, resarcir los daños.

Podrán operar en Jalisco, donde se postularon y que también es la entidad origen de La Luz del Mundo, organización fundada en 1926 y el centro más importante de esa creencia. Hasta el momento ninguna de las dos ha confirmado si efectivamente pertenecen a ese grupo.

De acuerdo a la organización Defensorxs, se trata de juzgadoras de riesgo pues desde los cargos judiciales pueden buscar dar impunidad a la organización.

La llegada de las nuevas juzgadoras al Poder Judicial de la Federación (PJF) se da mientras en Estados Unidos se juzga al líder religioso Naasón Joaquín García, quien enfrenta nuevas acusaciones por parte de una corte en Nueva York por tráfico sexual, además de los procesos ya abiertos en su contra por crimen organizado y explotación infantil

Además de la nueva acusación contra el líder, la cual se presentó el 10 de septiembre pasado, se incluyó a cinco personas más, incluida Eva García, su madre.

Otros son el sobrino de Naasón, Joram Núñez Joaquín; Silem García Peña, apoderado legal de la iglesia en México, y dos mujeres acusadas de ser operadoras de tráfico sexual, Rosa Sosa y Azalea Rangel Meléndez.

¿Quiénes son las juezas acusadas de vínculos con la Luz del Mundo?

Madián Sinaí Menchaca es hija de Nicolás Menchaca, apoderado legal de Naasón Joaquín Guzmán y uno de sus hombres más cercanos.

Obtuvo en la pasada elección federal 43,493 votos, pues no tuvo competencia, ya que en esa posición fue la única que se registró.

Mientras tanto, Eluizai Rafael Aguilar, quien buscaba ser jueza penal y ganó con 62,559, fue remitida por el OAJ al área administrativa.

Sin competencia, con 3.5% de los votos, fue electa como jueza federal electa Madián Sinaí Menchaca Sierra, relacionada con la Luz del Mundo. (Foto: Captura de pantalla de los Cómputos Distritales de la elección judicial, realizados por el INE.)

Eluizai Rafael Aguilar, vinculada con la Luz del Mundo, será jueza federal pues "ganó" sin contendiente y con apenas 5.9% de los votos (Foto: Captura de Pantalla de los Cómputos Distritales de la elección judicial.)

Ella es hija de Samuel Rafael Quintana, un ministro de La Luz del Mundo. Es señalada también por ser líder de la congregación.

De acuerdo con exintegrantes de la Luz del Mundo que litigan en Estados Unidos en contra de Naasón Joaquín y su red, la jerarquía de esa organización no registra a sus sacerdotes ante la Secretaría de Gobernación, pero Eluizai Rafael tendría calidad de líder religiosa; además, según los reportes, es integrante de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), organización civil de la agrupación religiosa.

Su formación fue en Educativas Hermosa Provincia, que fue fundada y es patrocinada por La Luz del Mundo.