¿Qué se celebra el 13 de septiembre en México?

¿Qué se celebra el 13 de septiembre?

El 13 de septiembre de 1847 se recuerda la Gesta Heroica de Chapultepec, que ocurrió en medio de la Guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848), misma que se intensificó en enero de 1847, con el arribo del general Winfield Scott y sus tropas al puerto de Veracruz.

En agosto de ese mismo año, las tropas mexicanas se concentraron en el Valle de México e intentaron evitar la toma de esta ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde el 8 de septiembre de 1847, las tropas mexicanas se encontraban en clara desventaja para detener el avance del ejército norteamericano, que se concentró en las faldas del Cerro de Chapultepec.

“Los bombardeos a este punto se iniciaron el 12 de septiembre de 1847, los cuales sacudieron los cimientos de la instalación y causaron estragos entre las fuerzas mexicanas. Durante la jornada del 13 de septiembre, las columnas norteamericanas avanzaron por el oeste y sur del Cerro de Chapultepec con un efectivo de más de 7,000 hombres”, detalló la Sedena al recordar este enfrentamiento.