¿Qué se celebra el 13 de septiembre en México?

En septiembre se celebran diversas festividades relevantes para el país en la construcción de la democracia que actualmente se vive. Una de ellas es la que se conmemora el 15, cuando se celebra el inicio de la Independencia. Pero hay otra fecha un poco menos conocida: el 13 de septiembre de 1847. ¿Qué sucedió ese día y por qué se conmemora?
Desde finales del mes de agosto es común observar cómo en las viviendas del país se colocan grandes banderas para recordar esta fecha histórica, y lo mismo ocurre con los adornos en plazas públicas, vehículos y personas que añaden a si vestimenta los colores de la bandera mexicana.
¿Qué se celebra el 13 de septiembre?
El 13 de septiembre de 1847 se recuerda la Gesta Heroica de Chapultepec, que ocurrió en medio de la Guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848), misma que se intensificó en enero de 1847, con el arribo del general Winfield Scott y sus tropas al puerto de Veracruz.
En agosto de ese mismo año, las tropas mexicanas se concentraron en el Valle de México e intentaron evitar la toma de esta ciudad.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde el 8 de septiembre de 1847, las tropas mexicanas se encontraban en clara desventaja para detener el avance del ejército norteamericano, que se concentró en las faldas del Cerro de Chapultepec.
“Los bombardeos a este punto se iniciaron el 12 de septiembre de 1847, los cuales sacudieron los cimientos de la instalación y causaron estragos entre las fuerzas mexicanas. Durante la jornada del 13 de septiembre, las columnas norteamericanas avanzaron por el oeste y sur del Cerro de Chapultepec con un efectivo de más de 7,000 hombres”, detalló la Sedena al recordar este enfrentamiento.
En el Castillo de Chapultepec se dispusieron a defender a la Patria, 243 hombres, sin contar a los jefes, oficiales y alumnos del Colegio Militar que decidieron quedarse para enfrentar a las tropas norteamericanas.
¿Cuáles son los nombres de los Niños Héroes?
Entre las bajas se encontraron los llamados “Niños Héroes”, seis cadetes mexicanos que ofrendaron sus vidas de acuerdo con la historia de México, en defensa de la soberanía nacional, y cuyas edades oscilaban entre los 15 y 18 años de edad, de ahí el mote de "niños".
Sus nombres son:
Juan de la Barrera (subteniente)
Juan Escutia (presuntamente se lanzó al vacío envuelto en la bandera nacional)
Agustín Melgar
Fernando Montes de Oca
Vicente Suárez
Francisco Márquez
De acuerdo con una entrevista de la UNAM al historiador J.D. Eisenhower: “El general Bravo entregó su espada, tachonada de piedras preciosas, pero no logró que se rindieran seis de sus jóvenes cadetes, los cuales prefirieron morir. Uno de aquellos muchachos, con la bandera mexicana en los brazos, perdió la vida al arrojarse del muro”, se trataría de Juan Escutia.
El expresidente Benito Juárez fue el primero en honrar oficialmente la gesta de los Niños Héroes, al decretar el 13 de septiembre día de luto nacional, por lo que en esta fecha cada año el presidente en turno encabeza una ceremonia cívica, en donde el jefe del Ejecutivo muestra actos de respeto hacia la Bandera Nacional, custodiada por una escolta integrada por Cadetes del Heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire y la Heroica Escuela Naval Militar para posteriormente pasar lista de honor a los héroes que dieron su vida por defender a la Patria.