EU no solicitará pena de muerte para ''Z-40'' y ''Z-42'', exlíderes de Los Zetas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no buscará la pena de muerte contra los hermanos Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, alias ''Z-40'' y ''Z-42'', exlíderes de Los Zetas, uno de los grupos criminales más violentos de la historia reciente en México.

La autoridad hizo oficial la decisión con una carta dirigida al juez Trevor McFadden. Fue firmada por los fiscales Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith.

Ambos delincuentes fueron extraditados en febrero a Estados Unidos, como parte de la primera tanda de narcotraficantes que México entregó al Gobierno de Donald Trump.