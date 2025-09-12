Publicidad

México

EU no solicitará pena de muerte para ''Z-40'' y ''Z-42'', exlíderes de Los Zetas

Los hermanos Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales pueden enfrentar la cadena perpetua en Estados Unidos, a donde fueron extraditados en febrero de este año.
vie 12 septiembre 2025 02:08 PM
Líderes de Los Zetas comparecieron pro primera vez en EU. y se declararon no culpables
"Z-42 y "Z-40" se ampararon durante años para intentar frenar su extradición.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no buscará la pena de muerte contra los hermanos Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, alias ''Z-40'' y ''Z-42'', exlíderes de Los Zetas, uno de los grupos criminales más violentos de la historia reciente en México.

La autoridad hizo oficial la decisión con una carta dirigida al juez Trevor McFadden. Fue firmada por los fiscales Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith.

Ambos delincuentes fueron extraditados en febrero a Estados Unidos, como parte de la primera tanda de narcotraficantes que México entregó al Gobierno de Donald Trump.

En octubre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a la organización criminal Los Zetas y al Cártel del Noreste, su sucesora, de participar en una empresa criminal, asociación delictuosa para traficar drogas, delitos de armas de fuego y lavado de dinero.

La autoridad estadounidense reclamó en ese momento que pese a la detención del ''Z-40'' y el ''Z-42'', en 2013 y 2015, respectivamente, estos continuaron con el control de las operaciones criminales y el trasiego de droga de México hacia Estados Unidos, además fueron acusados de dirigir jornadas violentas y causar la muerte de centenares de personas.

Los acusados enfrentan una pena máxima de cadena perpetua. Enfrentan cargos en tribunales de Nueva York y Washington.

