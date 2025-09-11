La página del Inegi se restablece tras caída que bloqueó acceso a estadísticas

Así fue la caída de la página del Inegi

El Inegi confirmó que su portal y otros sitios institucionales en línea presentaron una interrupción en el servicio. La falla comenzó la tarde de este jueves 11 de septiembre y los usuarios que intentaron ingresar recibieron mensajes de error.

La institución aseguró que trabajó para restablecer el funcionamiento de sus plataformas lo antes posible, aunque no dio un horario estimado para la solución total del problema.

Mientras tanto, el Inegi recomendó a quienes necesitaban realizar consultas recurrir a su línea telefónica 800 111 4634, disponible de lunes a domingo, de 8:00 a 23:00 horas, donde personal capacitado atendió dudas sobre estadísticas y servicios en línea.

Informamos a todas las personas usuarias que nuestro portal https://t.co/nhJUsBfsnQ y otros sitios institucionales en línea presentan una interrupción en el servicio.



Para cualquier consulta, les invitamos a comunicarse al 📱800 111 4634, de lunes a domingo, de 8:00 a 23:00… pic.twitter.com/WADPM8Y61P — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 11, 2025

¿Qué es el Inegi y para qué sirve?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el organismo encargado de recopilar, procesar y difundir información estadística y geográfica de México.

Su labor permite conocer con detalle la situación económica, social y demográfica del país, y sus datos son fundamentales para que autoridades, empresas, investigadores y ciudadanos puedan tomar decisiones informadas.

Además, el Inegi genera información confiable que sirve para planear políticas públicas, estudios académicos y proyectos de desarrollo en todo México.