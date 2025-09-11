Publicidad

La página del Inegi se restablece tras caída que bloqueó acceso a estadísticas

Los problemas habían comenzado poco antes del mediodía y el sitio mostraba mensajes de error al intentar ingresar.
jue 11 septiembre 2025 01:41 PM
Inegi confirma caída de su página; usuarios no pueden consultar información en línea
La página del Inegi regresó a la normalidad tras más de dos horas de fallas en su servicio.

Luego de más de dos horas de fallas en su servicio, la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) regresó a la normalidad poco antes de las 14:00 horas de este jueves 11 de septiembre.

Los problemas habían comenzado poco antes del mediodía y el sitio mostraba mensajes de error al intentar entrar a la plataforma de este importante organismo de información pública.

Usuarios en redes sociales expresaron su descontento ante la situación, ya que el Inegi es el encargado de recopilar y difundir información estadística relevante sobre la actualidad económica y social del país.

Así fue la caída de la página del Inegi

El Inegi confirmó que su portal y otros sitios institucionales en línea presentaron una interrupción en el servicio. La falla comenzó la tarde de este jueves 11 de septiembre y los usuarios que intentaron ingresar recibieron mensajes de error.

La institución aseguró que trabajó para restablecer el funcionamiento de sus plataformas lo antes posible, aunque no dio un horario estimado para la solución total del problema.

Mientras tanto, el Inegi recomendó a quienes necesitaban realizar consultas recurrir a su línea telefónica 800 111 4634, disponible de lunes a domingo, de 8:00 a 23:00 horas, donde personal capacitado atendió dudas sobre estadísticas y servicios en línea.

¿Qué es el Inegi y para qué sirve?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el organismo encargado de recopilar, procesar y difundir información estadística y geográfica de México.

Su labor permite conocer con detalle la situación económica, social y demográfica del país, y sus datos son fundamentales para que autoridades, empresas, investigadores y ciudadanos puedan tomar decisiones informadas.

Además, el Inegi genera información confiable que sirve para planear políticas públicas, estudios académicos y proyectos de desarrollo en todo México.

