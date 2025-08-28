Alistan impulso a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en escuelas mexicanas

Esta iniciativa destaca los beneficios de la Educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para que las escuelas vivan la experiencia de realizar un proyecto STEM y descubran su potencial para transformar el futuro de la humanidad.

El programa “Celebra STEM” pretende crear experiencias significativas que vinculen el conocimiento con la acción, promoviendo soluciones reales a los retos globales desde el ámbito local.

¿Cómo se puede participar?

Todas las escuelas interesadas del país podrán registrarse desde hoy y hasta el 1 de octubre.

A las escuelas se les dará capacitación y acompañamiento para que puedan desarrollar sus proyectos y presentar evidencia hasta el 31 octubre. Los proyectos serán evaluados del 3 al 7 de noviembre y el 12 de noviembre se realizará el evento de cierre.

¿Habrá reconocimientos?

Los mejores proyectos serán premiados y reconocidos en presencia de autoridades y personalidades interesadas.

“Es fundamental que la Educación STEM sea parte de la agenda pública y social de nuestro país para resolver los grandes retos de este siglo, tales como la inclusión, la innovación, el cambio climático y la empleabilidad”, aseguró en un comunicado Graciela Rojas, fundadora y presidenta de Movimiento STEM+.

Toma nota para participar

Público al que está dirigido: Docente de primaria y secundaria que se registren y participen en la iniciativa.

Meta: Lograr la participación de escuelas, docentes y 45,000 estudiantes

Dinámica en escuelas: Las y los docentes recibirán capacitación y acompañamiento para realizar un proyecto STEM Reflexionarán y harán actividades sobre las diferentes razones para celebrar STEM.

Las y los docentes subirán evidencia, los mejores proyectos serán reconocidos y ganaran premios

Fechas clave

-4 de agosto lanzamiento de campaña en redes sociales la cual seguirá hasta que se realice la celebración. Se irá modificando de acuerdo a las etapas de la iniciativa

-Del 4 al 29 de agosto arranca campaña en redes sociales, así como videos de embajadores y embajadoras

-Del 1 de septiembre al 5 de septiembre (back to school) tour de medios. Buscar lograr la mayor cantidad de espacios y entrevistas para convocar a las escuelas

-El registro de escuelas desde que que inicia la campaña hasta el 1 de octubre

-Del 1 al 31 de octubre se capacitará y dará acompañamiento a docentes para realizar su proyecto STEM de parte de Movimiento STEM+

-Del 3 al 7 de noviembre serán evaluados los proyectos.

-12 de noviembre evento de cierre presencial en instalaciones de BIVA. De 8:00 a 11:00 h. (Hora Centro). Se entregarán premios y se dará reconocimiento a los mejores proyectos.

